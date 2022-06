Le Microsoft Store ajoute plus de fluidité et d’intégration avec Android

Microsoft déploie une nouvelle mise à jour pour l’App Store de Windows 11 sur le Dev Channel et elle est livrée avec quelques nouvellesy compris des mises à jour d’applications plus rapides et de meilleure qualité.

Le Microsoft Store n’est pas particulièrement populaire ou préféré dans la communauté Windows. Surtout, si on le compare aux magasins d’applications mobiles. L’idée de télécharger des applications ou des jeux via des magasins d’applications est normale sous Android ou iOS. Au lieu de cela, c’est quelque chose que les utilisateurs de bureau ne prennent pas la peine d’utiliser.

Le Microsoft Store devient plus fluide et intègre des applications Android

Le Store est disponible pour les utilisateurs de Windows depuis un certain temps maintenant et s’est considérablement amélioré depuis la sortie de Windows 10. À partir de Windows 11, Microsoft fait passer le Store au niveau supérieur. Ajout de la prise en charge des applications Win32, des applications Web et des applications Android (à partir de l’Amazon App Store).

L’interface Windows 11 Store repensée offre un moyen simple et rapide de rechercher, comparer, installer et mettre à jour des applications. Que vous disposiez d’une application gratuite ou d’une application payante, vous pouvez la maintenir à jour en recherchant les mises à jour dans le Microsoft Store. Cependant, il est probable que la mise à jour du Store échouera lorsque l’application sera ouverte en arrière-plan.

En fait, le Store a été conçu de telle manière qu’il est incapable de déterminer si l’application s’exécute en arrière-plan ou non. Avoir la dernière version des applications Store signifie que vous avez accès à toutes les dernières fonctionnalités. Et Microsoft tient à améliorer prochainement cette expérience Store.

Par exemple, si vous cliquez sur les boutons « Mettre à jour » à partir de la bibliothèque Microsoft Store, il commencera immédiatement à télécharger les dernières versions, mais ignorera les mises à jour des applications que vous avez ouvertes. Cela garantira moins d’erreurs dans le magasin et empêchera toute perte de données potentielle.

Il convient également de mentionner que le même processus s’appliquera aux mises à jour d’applications si elles sont effectuées via leurs pages d’applications respectives. Dans le cadre de la mise à jour des performances, Microsoft améliore également l’expérience de navigation, alors attendez-vous à ce que les pages se chargent plus rapidement qu’auparavant.

Une autre nouveauté est la prise en charge de l’intégration Android améliorée. Lorsque vous naviguez sur le Web et que vous tombez sur une nouvelle application, et qu’elle est disponible dans le Store, vous verrez une nouvelle fenêtre contextuelle avec un lien vers l’application Android disponible dans le Microsoft Store. Cependant, cela dépend de la compatibilité de l’appareil et de l’âge.

Le support ARM64 arrive enfin dans le Microsoft Store

Microsoft introduit la prise en charge native d’Arm64 dans le Store. Cela devrait conduire à des performances plus rapides et meilleures. Indispensable lors de l’utilisation de l’App Store sur les appareils Windows 11 ARM comme la Surface Pro X.