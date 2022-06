La nouvelle gamme d’ordinateurs portables et d’imprimantes HP est la plus durable jamais conçue

À une époque où l’on parle de durabilité environnementale comme jamais auparavant, HP lance de nouveaux produits et les qualifie de « les plus durables de tous les temps ».

La liste des produits comprend de nouveaux Spectres, des nouveautés dans le portefeuille Envy, un renouvellement dans la famille Omen et Victus et de nouvelles propositions d’impression.

HP a récemment dévoilé de nouveaux ajouts à ses gammes de jeux, d’ordinateurs portables, d’accessoires et de solutions d’impression pour la maison et les petites entreprises.

Avec la présentation du portefeuille pour le second semestre 2022, la marque a révélé ses paris sur les lignes Spectre et Envy, pour les consommateurs à la recherche de solutions plus puissantes. Les nouveaux Victus et Omen sont des propositions renouvelées pour les joueurs et il y a aussi une rénovation des lignes d’impression pour les particuliers et les petits bureaux.

Tous les produits présentés suivent les directives qui guident la politique de durabilité environnementale de HP, à savoir l’utilisation de matériaux recyclés dans les équipements et les emballages, entre autres arguments.

La nouvelle gamme HP Spectre et Envy

HP a présenté ses derniers ordinateurs portables HP Spectre et HP Envy, conçus pour tous ceux qui travaillent et ont besoin de flexibilité pour créer et vivre de manière transparente dans le monde hybride d’aujourd’hui.

Le HP Spectre x360 est le premier convertible de 13,5 pouces au monde avec une caméra intelligente IR de 5 MP pour la meilleure expérience d’appel vidéo. De plus, la marque dévoile les nouveautés de la ligne Envy, avec le convertible ultra-portable Envy X360 de 13,3 pouces, qui permet de laisser libre cours à sa créativité n’importe où, avec une autonomie allant jusqu’à 20,5 heures.

De plus, HP présente l’Envy x360, un convertible de 15,6 pouces, disponible avec des processeurs Intel ou AMD et les puissants HP Envy 16 pouces et HP Envy 17,3 pouces.

Ces nouvelles machines présentent des arguments uniques de durabilité et de respect de l’environnement. L’utilisation de plastiques destinés aux océans et/ou d’aluminium recyclé dans certaines parties de leur châssis permet de réduire l’empreinte environnementale dans le processus de fabrication. Le packaging et les protections en mousse que l’on peut retrouver à l’intérieur sont également conçus avec des matériaux 100% recyclés.

Les nouvelles propositions Gaming Omen et Victus

HP dévoile ses derniers matériels et logiciels conçus pour les joueurs, avec l’ordinateur portable OMEN 16, l’ordinateur portable Victus 15 plus abordable et une variété de mises à jour OMEN Gaming Hub.

Dans le cas des lignes OMEN et Victus, la durabilité était une préoccupation fondamentale. Le Victus 15, par exemple, présente un design emblématique fabriqué à partir de plastiques recyclés destinés aux océans. Nous parlons d’une conception durable qui utilise du plastique recyclé dans le couvercle, la zone des haut-parleurs et les touches, ainsi que l’emballage. De plus, HP a utilisé des encres à base d’eau, qui ont une empreinte environnementale beaucoup plus faible que les encres traditionnelles à base de solvant.

Ces arguments s’étendent à l’OMEN 16, qui a également une construction en aluminium recyclé qui permet un facteur de forme inférieur avec la même durabilité, avec des finitions haut de gamme et qui garantit une réduction significative des émissions de CO2 dans le processus de production de cette machine.

Le segment des imprimantes HP

Il existe plusieurs propositions pour un usage domestique et de petits bureaux que la société mettra à disposition en 2022, à commencer par la disponibilité des plans Instant Ink pour la gamme laser, notamment avec son introduction dans la série LaserJet 100.

L’imprimante HP LaserJet M110we et le tout-en-un HP LaserJet M140we offrent, selon HP, une impression de haute qualité à un excellent rapport qualité-prix. Avec des capacités d’impression, de copie et de numérisation, ces appareils sont parfaits pour n’importe quelle tâche.

Avec la technologie de puce HP d’origine, vous pouvez être sûr que votre toner fonctionnera parfaitement avec votre appareil. Les deux modèles sont enrichis en utilisant l’application HP Smart pour contrôler toutes les tâches depuis votre smartphone. De plus, vous pouvez compter sur n’importe laquelle de ces machines pour utiliser HP+.

Les LaserJet M140we et LaserJet M110we peuvent être achetées pour 179,99 € et 139,99 €, respectivement.

Les imprimantes multifonctions HP Envy Inspire 7921e et 7221e sont des appareils à jet d’encre polyvalents et faciles à utiliser, parfaits pour tout bureau à domicile.

Grâce à la connectivité Wi-Fi, branchez-les simplement sur votre ordinateur ou votre appareil mobile et lancez l’impression. Les deux modèles prennent en charge à la fois HP Instant Ink et la solution HP+. Ils offrent également une capacité de numérisation et renforcent l’engagement de HP envers la durabilité – ils sont construits avec plus de 30 % de leur poids en matériaux recyclés.

Ces modèles peuvent être achetés pour 184,99 € et 154,99 €.

La technologie Premium Smart Tank porte la productivité à un autre niveau avec son écran tactile magique et son éclairage intelligent pour une expérience d’impression haut de gamme. L’écran tactile est conçu avec une taille de 3 pouces pour une expérience intuitive et facile à gérer.

HP emballe jusqu’à 3 ans d’encre dans l’emballage de ces appareils, qui sont fabriqués avec du plastique recyclé sur plus de 25 % de leur châssis. De plus, la tête d’impression contient 75% de plastique recyclé qui serait destiné aux océans, transformant les Smart Tanks en modèles véritablement écologiques.

Selon les modèles, l’équipement HP Smart Tank est disponible à partir de 329,99 €.

Accessoires et périphériques

La souris sans fil HP 930 Creator de HP est destinée à ceux qui recherchent productivité et design. Il est personnalisable avec 6 boutons personnalisables, permet la connexion à 3 appareils et plusieurs systèmes d’exploitation et a une autonomie de batterie allant jusqu’à 12 semaines. Il a un RRP de 99,99 €.

Le clavier sans fil HP 970 est le plus personnalisable de HP pour garantir la meilleure expérience utilisateur. Il comprend plus de 20 touches personnalisables, se connecte jusqu’à 3 appareils, dispose d’un rétroéclairage automatique, jusqu’à 6 mois d’autonomie et est durable, avec 20 % de plastique recyclé. Il a un prix de vente conseillé de 149,99 €.

La webcam HP 950 4K est idéale pour le nouveau modèle de travail hybride. Il diffuse en 1080p ou 4k avec une caméra d’une amplitude de 103º, il dispose d’un réglage automatique de l’image et recentre automatiquement l’utilisateur lorsqu’il se déplace. Le prix conseillé est de 179,99 €.

Les moniteurs HP M24 et M27 sont conçus pour les conférences virtuelles. Ils comprennent une webcam 5MP, des microphones antibruit, un câble USB-C pour la transmission d’images et le chargement d’un ordinateur portable, et sont fabriqués à partir de matériaux durables. Le prix de vente conseillé est de 309 € pour le modèle 24″ et de 339 € pour le modèle 27″.

Le moniteur de jeu OMEN 27c a été créé en pensant à l’univers du jeu. Il dispose d’un écran HDR incurvé de 27 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms. La résolution est Quad HP et est compatible avec les consoles. Il a un RRP de 529 €.