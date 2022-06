Inquiet pour l’économie, Elon Musk veut licencier 10% des employés de Tesla

Bien qu’il soit l’un des fabricants les plus performants, comme toute entreprise, cela ne marche pas toujours bien. En ce sens, Elon Musk a révélé que Tesla devait réduire le nombre d’employés d’environ 10 %.

Apparemment, le PDG a un mauvais pressentiment sur l’économie.

Il y a quelques jours, comme on l’a vu ici, Elon Musk a exigé que les employés retournent dans les bureaux, affirmant que « le travail à distance n’est plus acceptable » et que « tout travailleur qui veut travailler à distance doit être au bureau au moins 40 heures par jour ». semaine. ». Selon Reuters, cette demande n’est pas bien accueillie par les responsables allemands.

Désormais, dans un e-mail intitulé « Pause All Hiring Worldwide », Elon Musk a informé les destinataires de la nécessité de réduire les effectifs de 10%. La déclaration a été envoyée jeudi aux dirigeants de Tesla et Reuters a eu accès à son contenu.

Sans révéler les raisons de prédire un scénario aussi dévastateur, le PDG du constructeur a déclaré avoir un « très mauvais pressentiment » sur l’économie et que, pour cette raison, il faudra garantir des coupes de personnel. Selon un rapport annuel, fin 2021, Tesla employait près de 100 000 personnes, y compris les employés de l’entreprise et des filiales.

En plus des licenciements, Elon Musk a demandé que les embauches soient suspendues. Avant cette demande, Tesla avait environ 5 000 offres d’emploi sur LinkedIn pour des postes de vente à Tokyo, pour des ingénieurs à Berlin et pour des scientifiques en apprentissage profond à Palo Alto. Plus que cela, il avait prévu un salon de l’emploi en ligne ce mois-ci pour trouver des employés pour son usine de Shanghai.

