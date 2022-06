Sony révèle que la série Marvel Spider-Man débarque sur PC ce 12 août

Quelque chose à attendre avec impatience : Nous savons depuis un certain temps que davantage de jeux exclusivement PlayStation perdraient bientôt leur exclusivité sur console et se dirigeraient vers PC. Maintenant, Sony a révélé ce qui va suivre: Marvel’s Spider-Man Remastered arrive sur la plate-forme ce 12 août, avec Marvel’s Spider-Man: Miles Morales débarquant à l’automne.

L’annonce a été l’une des nombreuses révélations lors de l’événement State of Play de Sony en juin 2022 hier. Quiconque a joué à Spider-Man de Marvel lors de son arrivée sur PlayStation 4 en 2018 saura que c’était l’une des meilleures raisons de posséder la console de dernière génération de Sony. La combinaison de son mécanisme de traversée Web incroyablement fluide et intuitif, Batman: Arkham, un combat de type série, et l’histoire et les personnages divertissants en ont fait un jeu incontournable pour les propriétaires de PS4.

Marvel’s Spider-Man Remastered arrive sur PC ! Découvrez notre histoire originale de Spider-Man le 12 août 2022 lors de son lancement sur Steam et Epic Games Store.#SpiderManPC #BeGreater pic.twitter.com/69kqPy9O5W – Jeux insomniaques (@insomniacgames) 2 juin 2022

Une version remasterisée de Marvel’s Spider-Man est sortie en 2020 en tant que titre de lancement de la PlayStation 5 avec des graphismes améliorés, y compris le ray tracing, et tous les DLC. Cette version arrivera sur PC le 12 août.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, également un titre de lancement PS5, rejoindra la version remasterisée sur PC cet automne.

Sony parle depuis un moment de plus de ses jeux PlayStation autrefois exclusifs sur PC. Ses ventes nettes sur la plate-forme ont plus que doublé au cours du dernier exercice financier, qui s’est terminé le 31 mars 2022, pour atteindre 80 millions de dollars, un exploit que Sony attribue aux versions PC d’Horizon Zero Dawn, Days Gone et God of War.

Un récent briefing du secteur d’activité de Sony pour les actionnaires a révélé que la société s’attend à gagner 300 millions de dollars grâce à son activité PC au cours de l’exercice en cours. Les deux jeux Spider-Man y contribueront sans aucun doute, tout comme la prochaine Uncharted: Legacy of Thieves Collection, bien que la majorité devrait provenir de son acquisition de Bungie pour 3,6 milliards de dollars.