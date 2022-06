Elon Musk veut que Tesla supprime 10% des emplois et suspende toutes les embauches à cause de son « super mauvais pressentiment » à propos de l’économie

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Elon Musk ne peut pas rester à l’écart des gros titres ces jours-ci, mais c’est ce qui vient du fait qu’il est la personne la plus riche du monde et (probablement) le futur propriétaire de Twitter. À cette occasion, des rapports indiquent que le PDG a suspendu toutes les embauches chez Tesla et souhaite réduire le nombre d’employés de 10 %. La raison? Il a un « super mauvais pressentiment » sur l’économie.

Reuters écrit que Musk a envoyé l’avertissement inquiétant dans un e-mail intitulé « suspendre toutes les embauches dans le monde » aux dirigeants de Tesla. Le constructeur automobile et ses filiales employaient environ 100 000 personnes fin 2021, selon un dossier de la SEC, donc une réduction de 10 % de ses effectifs représenterait un nombre substantiel de licenciements.

Par coïncidence, ou peut-être pas, l’e-mail est arrivé deux jours seulement après qu’un autre des e-mails internes de Musk ait exigé que tous les employés de SpaceX et de Tesla passent au moins 40 heures au bureau, ajoutant que toute personne qui ne se présenterait pas aurait vraisemblablement démissionné. Cela a conduit à l’un de ses nombreux échanges sur Twitter, celui-ci avec Scott Farquhar, le PDG et co-créateur d’Atlassian. Cela vient après une série d’insultes avec le co-créateur de Dogecoin, Jackson Palmer, qui a qualifié Musk de « grifter ».

Nouvelles de @Elon Musk & @tesla ressemble aujourd’hui à quelque chose des années 1950 : « Tout le monde chez Tesla doit passer au moins 40 heures au bureau par semaine ». Approche très différente de ce que nous adoptons chez Atlassian et voici pourquoi. 🧵 (1/5) – Scott Farquhar (@scottfarkas) 2 juin 2022

L’avertissement de récession de Musk arrive alors que l’inflation atteint un sommet de 40 ans qui a fait grimper le coût de la vie, ralentissant les dépenses de consommation et les ventes ; les prix à la consommation étaient de 8,3 % plus élevés en avril qu’un an plus tôt. Il y a aussi les restrictions chinoises de Covid qui ont un impact sur la production et la guerre Russie/Ukraine, qui continue de perturber l’économie mondiale et de monter en flèche les prix du gaz.

Tesla avait environ 5 000 offres d’emploi sur LinkedIn avant l’e-mail, allant du personnel de vente aux ingénieurs dans des endroits couvrant Berlin, Tokyo et Paulo Alto.

😉 – Elon Musk (@elonmusk) 2 juin 2022

Musk avait précédemment averti d’une récession sur Twitter. Lorsqu’un utilisateur lui a demandé si l’un d’entre eux était en route, il a répondu : « Oui, mais c’est en fait une bonne chose. Cela fait trop longtemps qu’il pleut de l’argent sur les imbéciles. Certaines faillites doivent se produire. »