WhatsApp pour ordinateur obtient un nouveau filtre pour les conversations que vous n’avez pas encore lues

WhatsApp pour ordinateur évolue et répond aux besoins des utilisateurs. Cependant, la version bêta a reçu une autre fonctionnalité utile.

Les utilisateurs disposent désormais de filtres pour les conversations non lues.

WhatsApp est l’un des outils de chat les plus utilisés au monde, avec un grand impact non seulement sur les relations personnelles, mais aussi sur les relations commerciales. Bien que nous assistions constamment à des mises à jour, la vérité est que le service a encore quelques pas de retard sur ce que propose la concurrence.

La version de bureau elle-même a reçu des nouvelles intéressantes et une nouvelle est en route.

L’équipe de développement de WhatsApp lance une fonctionnalité qui n’est rien de plus que la possibilité de filtrer les messages non lus. Cette option est déjà disponible dans WhatsApp Desktop Beta dans la version 2.2221.1. Selon XDA-Developers, rien ne garantit qu’il s’agira d’une option accessible à tous ou qu’elle sera mise à disposition progressivement.

Le nouveau bouton de filtre apparaît à côté de la barre de recherche. Lorsque vous cliquez dessus, WhatsApp masque toutes vos conversations lues et ne laisse que celles que vous n’avez pas encore ouvertes. Il y a même un bouton pour effacer le filtre et restaurer la vue d’origine lorsqu’il n’y a plus de conversations non lues.

Pour ceux qui reçoivent de nombreux messages par jour, comme dans les contacts professionnels, cette option peut être très utile pour qu’aucun message ne soit oublié. Cette introduction soulève la possibilité que d’autres types de filtres de recherche automatique soient créés qui pourraient être utiles pour gérer de nombreux contacts et conversations.