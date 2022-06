Communication dans l’espace ? Il y a déjà une entreprise avec qui traiter

Ces dernières années, on a beaucoup parlé de l’espace et plusieurs découvertes ont été faites. Qui sait si dans quelques années nous pourrons passer, par exemple, un week-end dans l’espace et disposer de nombreux services que nous utilisons actuellement.

En ce sens, il existe déjà une entreprise qui s’occupe déjà des communications spatiales. Découvrez qui vous êtes et quel est votre objectif.

Communications : Il y a actuellement 12 000 satellites dans l’espace

La multinationale japonaise de la technologie et du divertissement Sony a annoncé la création d’une nouvelle société, Sony Space Communications Corporation (SSC), avec laquelle elle compte se lancer dans le secteur des communications spatiales.

La société, fondée par l’intermédiaire de la filiale américaine, construira des dispositifs optiques permettant la communication entre de petits satellites en orbite, en utilisant des faisceaux laser, accélérant les communications par rapport au système radio conventionnel, a déclaré Sony dans un communiqué.

Selon Kyohei Iwamoto de SSC…

Il y a actuellement environ 12 000 satellites dans l’espace, et ce nombre devrait augmenter à l’avenir. La quantité de données utilisées en orbite augmente également chaque année, mais la quantité d’ondes radio disponibles est limitée.

Les appareils fonctionneront entre les satellites dans l’espace et sur les communications par satellite avec les stations au sol, et Sony a indiqué qu’il s’attend à ce que ce système garantisse des communications en temps réel depuis n’importe quel point de la Terre vers n’importe quel satellite dans l’espace.

Selon Lusa, avant de commencer ses opérations, Sony a mené cette année une expérience avec l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) et a achevé le transfert de fichiers de données, la base technologique des services Internet via les communications optiques.

Les appareils de SSC éviteront également d’avoir besoin de certains types de licences nécessaires aux communications radio, suivant le modèle d’autres sociétés comme Amazon et SpaceX, qui ont choisi de construire des réseaux satellitaires à basse altitude pour améliorer les communications radio sur Internet.

En septembre 2021, SpaceX a lancé le premier lot de satellites équipés d’un système de communication laser pour la constellation Starlink de satellites Internet.