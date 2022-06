Razer lance une nouvelle gamme d’écouteurs de jeu Barracuda pour toutes les situations

Razer est l’une des marques les plus connues et les plus importantes du segment des jeux. Avec un portefeuille de produits enviable, la marque nord-américaine lance constamment de nombreuses nouvelles fonctionnalités sur le marché pour que les joueurs s’intéressent de plus en plus à leur équipement.

En ce sens, Razer a récemment lancé sa nouvelle gamme d’écouteurs gaming et lifestyle Barracuda et Barracuda Pro ainsi qu’une nouvelle mise à jour des modèles Barracuda X.

Nouvelle gamme d’écouteurs de jeu Razer Barracuda

Razer a annoncé cette semaine le lancement du nouveau casque de jeu et de style de vie Barracuda, Barracuda Pro et une mise à jour du Barracuda X. House.

Les Barracuda Pro sont des appareils dotés de la technologie hybride Active Noise Cancelling (ANC) pour une expérience ininterrompue dans n’importe quel environnement. Ils sont donc l’option idéale pour les sessions de jeu intenses qui nécessitent une concentration maximale de la part de l’utilisateur et aussi pour ceux qui veulent se détendre avec de la musique dans un environnement extérieur.

Avec le système Razer SmartSwitch Dual Wireless, le Barracuda Pro peut être connecté à deux appareils en même temps, basculant entre les deux quand vous le souhaitez. Concrètement, cela permet à un utilisateur utilisant ces écouteurs de jouer à des jeux sur PC pour les utiliser également plus tard pour répondre à un appel, sans avoir à les déconnecter du matériel de jeu.

Ces modèles sont équipés de haut-parleurs Razer TriForce Bio-Cellulose de 50 mm qui offrent un paysage sonore riche, naturel et détaillé. Le casque dispose d’un amplificateur intégré, l’amplificateur audio achromatique THX (THX AAATM) de classe mondiale, pour garantir une distorsion ultra-faible, un rapport signal/bruit amélioré, une plage dynamique plus longue, plus de puissance de sortie, ainsi que plus de détails. et clarté pour les mélomanes. L’équipement comprend également THX® Spatial Audio, qui offre une excellente précision du son de position dans les jeux pour offrir aux joueurs une expérience plus immersive et un son réaliste pour écouter de la musique et des films.

Tous les modèles Barracuda prennent en charge la connectivité Razer HyperSpeed ​​​​Wireless (2,4 GHz) et Bluetooth 5.2 pour des performances de jeu maximales et la compatibilité des appareils mobiles.

Selon Chris Mitchell, directeur de la division PC Gaming de Razer :

Le Barracuda Pro est le casque hybride qui fait tout. Que ce soit à la maison sur l’ordinateur de jeu ou en déplacement avec la meilleure musique, le Barracuda Pro combine la commodité sans tracas des écouteurs de style de vie avec les fonctionnalités de jeu hautes performances typiques des écouteurs de jeu Razer pour créer une expérience illimitée dans un haut de gamme et élégant. .

Ce modèle a un prix conseillé de 289,99 euros.

Le nouveau Razer Barracuda est également là maintenant, avec des haut-parleurs TriForce Titanium de 50 mm de Razer et THX Spatial Audio. Ils offrent un son riche et détaillé qui donne vie aux jeux et aux films. La tête est dotée de mousse à mémoire de forme FlowKnit qui, associée au rembourrage dans la zone des oreilles, permet une utilisation confortable pendant de longues périodes, avec des commandes sur les écouteurs pour un accès facile à ses fonctions.

Ces modèles prennent également en charge la connectivité Razer Dual Wireless SmartSwitch et un microphone à formation de faisceau antibruit intégré pour offrir aux utilisateurs des écouteurs sans fil polyvalents compatibles avec plusieurs appareils avec jusqu’à 40 heures d’autonomie sur une seule charge.

Les Barracuda ont un prix conseillé de 179,99 euros.

Enfin, il y a également eu une mise à jour sur le Barracuda X, où la prise en charge complète du Bluetooth a été ajoutée grâce à l’inclusion du Razer SmartSwitch Dual Wireless, tandis que l’autonomie a été doublée et offre désormais jusqu’à 50 heures d’utilisation sur une seule charge.

Il comprend un microphone cardioïde HyperClear amovible, des haut-parleurs Razer Triforce de 40 mm et une prise en charge du son surround 7.1. Le Barracuda X est le casque de jeu multiplateforme ultra-léger parfait.

Le Barracuda X est au prix conseillé de 119,99 euros.

Ces écouteurs sont donc le compagnon idéal de tous ceux qui souhaitent emporter un son de qualité partout où ils vont, et sont disponibles à l’achat depuis le 31 mai.

Vous pouvez voir plus d’informations sur ces nouveaux produits ici.