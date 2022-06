Wolfenstein: The New Order est actuellement gratuit sur Epic Games Store

En bref : le troisième des quatre jeux offerts gratuitement dans la Mega Sale d’Epic Games Store a atterri, et comme les cadeaux qu’il suit, celui-ci est bon ; c’est Wolfenstein : Le Nouvel Ordre. Le jeu de tir à la première personne était l’un des meilleurs titres de l’année en 2014. Si vous n’avez jamais eu l’occasion de jouer au FPS, assurez-vous de le télécharger gratuitement dès maintenant.

Alors que donner des titres est un phénomène courant sur Epic Games Store, la méga vente de la plate-forme a vu certains des titres les plus mémorables de ces dernières années distribués gratuitement. Le premier était Borderlands 3, puis est venu BioShock: The Collection. Maintenant, c’est le jeu qui voit le retour de l’un des héros les mieux nommés de tous les temps (BJ Blazkowicz) dans Wolfenstein : The New Order.

The New Order reste sans doute le meilleur jeu de la franchise. L’histoire remplie de science-fiction du retour de Blazkowicz et de sa bataille contre les nazis dans une chronologie où l’Allemagne a gagné la guerre est aussi divertissante que violemment graphique. Et si ma mémoire est bonne, il y a beaucoup de violence graphique dans celui-ci.

Il s’agit du troisième jeu gratuit de la méga vente Epic Games Store qui est un jeu de tir à la première personne, bien que la plupart des gens vous diront que les deux premiers titres BioShock sont des sims immersifs.

Wolfenstein: The New Order est gratuit sur le magasin jusqu’au 9 juin à 8h PT / 11h HE, date à laquelle le quatrième et dernier cadeau sera disponible. Si vous êtes abonné à Amazon Prime et recherchez d’autres jeux qui ne coûtent rien, Far Cry 4 et Escape from Monkey Island sont actuellement gratuits sur Prime Gaming.