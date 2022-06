Xiaomi 12 Ultra avec caméras Leica est de plus en plus une réalité

Il y a quelques semaines à peine, Xiaomi et Leica annonçaient leur partenariat pour le développement du système photographique d’un futur smartphone. Aucune autre information officielle n’a été donnée, mais Internet parle depuis longtemps de ce partenariat associé au Xiaomi 12 Ultra.

Voici des informations plus pertinentes.

Après avoir montré ce qui pouvait être fait dans le domaine de la photographie sur smartphone avec Huawei, Leica rejoint d’autres fabricants et, sans aucun doute, le partenariat avec Xiaomi aura une grande pertinence pour le marché.

Bien que le nom d’un modèle de smartphone pour débuter cette union n’ait pas été avancé, on sait que le prochain smartphone avec la signature Leica sur les appareils photo arrivera en juillet.

Selon le leaker Digital Chat Station, qui a déjà montré sa crédibilité au fil des années, ce sera même le Xiaomi 12 Ultra qui recevra le premier appareil photo Leica, qui arborera le logo de la marque juste à côté du module photographique, afin de mieux mettre davantage en valeur votre présence.

N’oubliez pas que Huawei, par exemple, dans ses modèles n’inclut que l’inscription de la marque, et non son logo rouge caractéristique.





Les caméras puissantes du Xiaomi 12 Ultra

Le smartphone qui sera lancé en juillet devrait avoir trois caméras. L’un d’eux sera un grand angle, un appareil photo à zoom périscope et un ultra grand angle, capable de capturer des photos macro.

Il est également indiqué que l’appareil photo principal aura 50 MP et une distance focale de 24 mm. Le deuxième appareil photo de 48 MP aura une distance focale de 120 mm et permettra un zoom optique jusqu’à 5x, en plus du zoom hybride et numérique pouvant aller jusqu’à 10 fois et 120 fois, respectivement. La caméra ultra grand angle devrait avoir 48 MP.

Il y a aussi de fortes indications que ce smartphone devait intégrer le nouveau SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1, et cette étroite collaboration entre les deux constructeurs a également été saluée :

« Xiaomi travaille en étroite collaboration avec Qualcomm depuis près de 12 ans. Cette fois, avec l’annonce du Snapdragon 8+ Gen 1, Xiaomi vise à offrir à chacun une expérience utilisateur encore meilleure sur notre prochain smartphone phare. »