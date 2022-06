Oukitel WP19: Le smartphone robuste à la plus grosse batterie au monde

Le smartphone WP19 d’Oukitel, doté de la plus grosse batterie au monde, sera disponible fin juin avec une caméra principale de 64 Mpx et une caméra IR de 20 Mpx en version nocturne.

Après avoir lancé avec succès les deux smartphones WP15 et WP18 dotés d’une énorme batterie, Oukitel présente aujourd’hui le dernier WP19, qui possède la plus grande capacité de batterie de téléphone au monde (21 000 mAh) et une caméra IR avancée en version nocturne.

Le WP19 est conçu pour les aventures en plein air car il ne manquera jamais de vous offrir des fonctions solides et robustes. L’une des fonctions les plus impressionnantes est la capacité de la batterie de 21 000mAh, qui est désignée comme le smartphone le plus puissant du marché. Avec cette énorme batterie, le WP19 peut vous soutenir une semaine d’utilisation quotidienne maximum dans la nature. C’est définitivement un appareil idéal pour tous les hommes d’extérieur, car le WP19 peut vous permettre de bénéficier d’une connexion et d’une navigation fiables en permanence. Le WP19 est également votre meilleure alimentation de secours portable. Avec l’énorme capacité de la batterie et la charge inverse, le WP19 peut supporter une semaine d’utilisation quotidienne maximum et alimenter vos autres appareils électriques dans toutes les situations d’urgence. Vous ne serez pas du tout en insécurité et isolé avec cette bête puisque le WP19 est toujours sous tension pour rester en contact avec vos familles et amis et profiter de la musique, des vidéos ou des jeux dans n’importe quel environnement.

Le WP19 vous apporte une grande tranquillité d’esprit grâce à sa batterie massive, et il est également équipé d’une autre caméra exceptionnelle. Ce géant de la puissance WP19 est équipé d’un appareil photo principal SAMSUNG de 64 Mpx et d’un appareil photo SONY de 20 Mpx en version nocturne, ce qui vous permet de capturer des scènes dans toutes les situations différentes, même dans l’obscurité totale.

En outre, les 4 émetteurs de rayonnement infrarouge situés à l’arrière du WP19 ont considérablement élargi la portée visuelle jusqu’à 20 mètres. L’intensité des rayons infrarouges est automatiquement ajustée pour une meilleure qualité d’image et une plus grande clarté dans les zones sombres. Vous vous sentirez en sécurité avec la caméra WP19 version nuit puisqu’elle peut détecter tout ce qui pourrait vous mettre potentiellement en danger. Vous pouvez éviter ces animaux sauvages féroces à la fin de la nuit, suivre le chemin de retour à vos campements, ou rechercher des objets perdus dans l’obscurité.

Il y aura d’autres mises à jour sur les autres fonctionnalités du WP19. Ce téléphone robuste phare sera disponible à la vente sur AliExpress à la fin du mois de juin, ce qui a déjà été confirmé par la société Oukitel. Vous pouvez en savoir plus sur le WP19 sur le site officiel d’Oukitel.