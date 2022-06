Problèmes d’impression dans Edge ? La faute est vraiment dans la nouvelle version publiée par Microsoft

Les navigateurs ont joué un rôle très important dans les systèmes d’exploitation. Ceux-ci sont déjà capables d’offrir aux utilisateurs de nombreuses nouvelles fonctionnalités, occupant un espace qui était souvent la responsabilité d’autres propositions.

Edge a été à la hauteur de ce que veulent les utilisateurs de Windows, étant déjà le navigateur Windows, avec tous les changements que cela apporte. Ce navigateur Microsoft a maintenant un sérieux problème et arrête d’imprimer ce que les utilisateurs veulent.

En s’assumant comme lecteurs de PDF, les navigateurs ont une très grande responsabilité et une utilisation encore plus grande. Ils peuvent ainsi lire les fichiers les plus importants et essentiels, ainsi qu’imprimer ce même document.

C’est précisément cette dernière fonctionnalité qui pose problème. Avec la dernière version, publiée il y a quelques jours, de nombreux utilisateurs se plaignent de ne pas pouvoir imprimer le contenu qui s’ouvre dans le navigateur de Microsoft.

Eh bien… l’ensemble de mon organisation ne peut plus imprimer de PDF. Ce n’est pas comme si nous n’avions pas en moyenne 10 à 20 000 impressions par putain de jour ou quoi que ce soit (chargez les étiquettes sur les envois) https://t.co/MHT2174bZX — FuriouslyAdrift©️ (@AdriftFuriously) 2 juin 2022

Toujours sans cause identifiée, on a pensé que le problème pouvait être localisé et associé à certaines langues, ce qui a été démenti par la suite. On pensait aussi qu’il s’agissait peut-être de quelque chose de temporaire, ce qui était également considéré comme faux.

La solution qui existe, testée avec succès auprès de certains utilisateurs, est de supprimer la version 102 d’Edge et d’utiliser la précédente. Ce n’est pas une solution qui peut être utilisée de manière récurrente et Microsoft a déjà cette information de son côté.

J’ai reçu un appel du support Microsoft et ils ont confirmé qu’ils étaient au courant de ce problème et que le paramètre GPO est le « correctif » pour le moment et qu’ils travaillent sur une atténuation supplémentaire et/ou un correctif. Ceci est lié aux correctifs de sécurité PDF mis en place sur cette version… — FuriouslyAdrift©️ (@AdriftFuriously) 2 juin 2022

Le géant du logiciel s’est déjà attaqué au problème et devrait bientôt présenter une solution. La faille réside dans les modifications apportées au module de sécurité PDF, arrivé avec cette version. Pour le résoudre, il est même recommandé d’utiliser une autre version.

C’est un problème qui peut être très important, maintenant qu’Edge est le navigateur par défaut de Windows, et que dans les environnements professionnels, il peut avoir une mise à jour très élevée. Il reste à attendre la solution et à utiliser un autre navigateur jusque-là.