Apple apportera des modifications majeures à iPadOS 16 pour tirer le meilleur parti de l’iPad

Nous ne sommes qu’à quelques jours de découvrir un gros lot d’actualités Apple pour ses systèmes d’exploitation. iOS, dans ses aspects, aura certainement accès à des améliorations et des corrections, pour le rendre encore meilleur.

Ceux-ci sont généralement secrets jusqu’à la dernière fois, restant un secret d’Apple et de ses créateurs. Il y a un changement qui a maintenant été révélé qui montre comment iPadOS et iOS vont changer pour les utilisateurs.

En tant que système dédié aux tablettes, notamment l’iPad, iPadOS doit pouvoir être utilisé dans des conditions particulières voire des particularités. C’est là que le système d’Apple doit se renouveler et introduire de nouvelles fonctionnalités.

Ce que vient de révéler le célèbre Mark Gurman fait partie du changement que prépare Apple. Les changements seront là, réussis là encore à rapprocher l’iPad de ce que l’on attend d’une tablette et moins d’un smartphone.

Ainsi, avec iPadOS 16, une amélioration sera introduite, l’interface multitâche, pour pouvoir ouvrir et appeler les applications utilisées au besoin. C’est idéal pour basculer entre les applications et ne perdre aucune des informations qui y sont placées.

Un autre changement avancé est la possibilité de redimensionner les fenêtres des différentes applications utilisées sur l’iPad. Ainsi, ce système devient véritablement centré sur les utilisateurs et leur expérience d’utilisation.

Comme toujours, et nous avons ici le degré de confiance en Mark Gurman, cela peut ou non être une réalité. Tout porte à croire qu’il s’agit de l’objectif d’Apple, qui prépare ainsi mieux ses utilisateurs à tirer le meilleur parti de l’iPad.

La semaine prochaine tout sera enfin révélé et Apple donnera enfin accès à un système dédié aux tablettes. Avec ces petits changements, beaucoup plus peut être fait, en tirant le meilleur parti du SoC M1 et de l’écran aux dimensions généreuses.