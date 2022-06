Google crée un projet open source où il est possible de créer son propre processeur à la maison

Ce n’est pas un hasard si Google est l’une des entreprises les plus importantes et les plus innovantes au monde. L’entreprise est constamment à la recherche de nouvelles façons d’offrir et d’engager les utilisateurs dans sa dynamique.

De cette façon, le projet open source Open Silicon de l’entreprise apparaît maintenant, qui permettra aux utilisateurs de créer leur propre processeur dans le confort de leur foyer.

Construisez votre propre processeur avec Google Open Silicon

L’équipe Google Hardware Toolchains se prépare à lancer un nouveau projet. C’est un site pour les programmeurs, où ils peuvent créer et fabriquer leurs propres conceptions de puces open source sans frais. Cela sera possible grâce à l’intégration de Google et Skywater Technologies, ainsi qu’Efabless, qui fournira aux programmeurs tous les outils dont ils ont besoin pour accélérer le processus de conception.

Le projet s’appelle Google Open Silicon et donne aux concepteurs de puces la liberté de créer leurs conceptions, sans craindre de violer les codes de confidentialité et sans restrictions d’utilisation. La possibilité de recherche sur le silicium et la copie et l’amélioration de projets entre programmeurs est également ouverte. De plus, les outils EDA (Electronic Design Automation), utilisés dans l’industrie pour concevoir et vérifier les circuits, seront disponibles en format open source, ce qui facilite le processus de fabrication.

Depuis le début du projet, et vous pouvez accéder au site ici, une communauté a été créée avec plus de 3 000 membres, où les concepteurs de matériel et de logiciels peuvent contribuer.

Google Open Silicon permet de créer des puces à l’aide du Sku 130, une lithographie de 130 nm. Et si pour beaucoup ce procédé est complètement obsolète, il faut prendre en compte que tous les appareils ne nécessitent pas une puissance et une consommation énormes. Il existe de nombreux appareils, notamment au sein de l’Internet des objets (IoT), pour lesquels cette lithographie est utilisée, tels que les capteurs de température, les jouets, les montres, etc.

Pour chaque projet, Google fournit une zone fixe de 2,92 mm x 3,52 mm et 38 broches d’E/S renforcées. Il y aura également un test pour valider la conception et le comportement de la puce avant de l’envoyer en production.