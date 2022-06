Il est maintenant beaucoup plus simple de passer des appels avec vos amis sur Facebook Messenger

Bien qu’il parie toujours beaucoup sur WhatsApp, Meta ne lâche pas ses autres outils comme Facebook Messenger. C’est aussi une solution à envisager et que beaucoup utilisent encore au quotidien.

La dernière innovation que Facebook Messenger a reçue vise à rendre l’accès aux appels plus simple et plus direct. Désormais, tout est centralisé et à portée de main de l’utilisateur.

Bien qu’il s’agisse d’un outil de messagerie axé sur le texte écrit, Facebook Messenger a changé notre façon de communiquer. De plus en plus d’utilisateurs souhaitent utiliser la voix et la vidéo dans ce processus.

Pour améliorer cette utilisation, Meta a apporté une nouveauté intéressante à cet outil. Messenger a maintenant un changement d’interface, qui a une nouvelle zone où tous les éléments associés aux appels seront concentrés.

Tout commencera dans la barre du bas, où un raccourci avec le nom Appel ouvrira la porte à cette nouvelle zone. Voici la liste des appels qui ont été reçus et passés, avec ces informations clairement visibles et faciles à interpréter.

De plus, cette zone d’appel permettra à l’utilisateur de passer de nouveaux appels vocaux et vidéo. Choisissez simplement le destinataire et appuyez sur un seul bouton pour que ceux-ci se produisent entre les 2 utilisateurs.

C’est un changement qui touchera tout le monde dans les prochaines semaines et sera largement diffusé à tous. Il ne sera pas limité à un seul système et sera disponible pour les différents systèmes où Messenger est présent.

Il est intéressant de voir comment Meta développe Facebook Messenger. Il revisite ce qu’il propose et augmente la façon dont beaucoup d’autres choisissent désormais de passer des appels et pas seulement d’échanger des SMS entre leurs contacts.