Nike utilise une technologie innovante pour améliorer ses soutiens-gorge de sport

Actuellement, la technologie est un élément qui, même s’il n’en a pas l’air, est partout. Dans un autre exemple encore, Nike l’intègre dans ses soutiens-gorge de sport.

De plus en plus, nous verrons cet élément important s’allier avec des industries telles que la vente au détail.

Lors de la conférence Nike Future 50 For Her – pour célébrer 50 ans d’activité – la marque a partagé que les familles de soutiens-gorge Alate, Indy et Swoos sont désormais disponibles dans des options de soutien léger, moyen et élevé. En outre, il a révélé qu’il garantissait plus de 70 tailles, après avoir étendu son offre à de très petits nombres.

Pour cela, Nike s’est allié à la technologie et utilise son potentiel pour proposer des soutiens-gorge de sport modernes, via la data visualisation et les avatars. De cette façon, en utilisant l’intelligence artificielle, la marque obtient une meilleure adaptation et des conceptions plus personnalisées, enregistrant la forme féminine de manière cohérente.

Nous ne faisons pas que trier. Nous créons des designs spécifiques pour un pourcentage beaucoup plus important de notre population afin de renforcer le fait que le sport ne sera jamais défini par la taille.

Melissa Schirripa, vice-présidente des vêtements chez Nike, a expliqué.

Afin de créer une base de données et de développer une carte corporelle en 3D, Nike a appris des milliers de formes et de tailles de corps féminins. Ainsi, il a pu comprendre les besoins d’ajustement d’aujourd’hui.

De plus, Brabot a été utilisé, un robot qui imite les tissus mous du sein et peut se plier et adopter diverses positions pour aider à simuler le mouvement du tissu mammaire. Ce nouvel élément Nike a aidé la marque à comprendre comment maximiser le confort de ses soutiens-gorge de sport.

Nous en savons plus que jamais sur le corps féminin. Notre investissement dans la recherche sur les femmes, la technologie des sciences du sport et la visualisation des données nous permet de mieux comprendre ses besoins et de créer les meilleurs produits possibles pour elle.

Dit Bridget Munro, directrice de l’enquête de Nike.

En fait, Nike se rapproche désormais de ce que sera l’avenir (presque) certain du retail : des processus rationalisés et une plus grande personnalisation au moment de l’achat.

