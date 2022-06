ANNKE révèle la chambre intérieure du cratère sans fil. Qualité avec tous les extras!

ANNKE a présenté sa nouvelle caméra de sécurité sans fil : une caméra interne Crater qui profile une image vidéo 1080p, y compris la vision nocturne IR, le suivi AI et le contrôle pan-tilt, parmi de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes.

Sans aucun doute, il s’agit d’une caméra de sécurité de qualité qui se démarque dans la vaste offre du marché, en particulier au niveau de l’utilisateur commun. Si vous ne connaissez toujours pas cette marque, préparez-vous à une surprise. ANNKE est là pour rester.

Caméra de sécurité interne Crater, Annke a innové ?

Ainsi, ANNKE Innovations, l’un des principaux fournisseurs de sécurité domestique, a montré son enthousiasme en dévoilant récemment sa dernière caméra sans fil ainsi que ses plans Cloud.

Ainsi, avec un montage au plafond ou placé dans un endroit plat et élevé, la caméra de sécurité intérieure Crater ANNKE peut localiser et distinguer tous les humains ou tout mouvement pour s’assurer qu’il n’y a pas d’angles morts dans la maison.

D’autre part, la sirène intégrée de 58 dB permet une automatisation intelligente pour éloigner les cambrioleurs manuellement ou automatiquement à une heure programmée ou lors d’un événement AI.

Sans aucun doute, l’installation de cette caméra est facile et peut être effectuée en quelques minutes – il suffit de télécharger l’application ANNKE Smart et de suivre les instructions.

Qu’est-ce qui est inclus dans cette caméra de sécurité ?

Une fois installé, vos clients peuvent obtenir :

vidéo 1080p,

Vision nocturne infrarouge intelligente,

mode de confidentialité,

commande d’inclinaison,

Partage de comptes entre plusieurs membres de votre choix,

Etc.

En attendant, les utilisateurs recevront des alertes instantanées de l’IA afin qu’ils puissent prendre des mesures immédiates – que ce soit pour faire retentir la sirène intégrée ou parler à leurs proches.

Ensuite, et très intéressant, l’option de stockage peut être de 20 jours d’enregistrement continu ou de clips vidéo activés par le mouvement sur une carte TF locale de 128 Go ou tous stockés entièrement dans le cloud.

En fait, comme il s’agit d’un sujet sensible, tous les enregistrements déclenchés par le mouvement dans le cloud seront cryptés à l’aide des protocoles E2EE et TLS et stockés conformément à la loi californienne CCPA et à la loi européenne GDPR, de sorte que seuls l’utilisateur et les comptes puissent avoir accès à votre vidéo précieuse et privée.

Plan de stockage vidéo en nuage, ANNKE

Au départ, pour chaque caméra, le plan d’abonnement ANNKE de base coûte 2,29 euros par mois pour 7 jours d’historique vidéo et le plan premium facture 6,39 euros par mois pour 30 jours d’historique.

Deuxièmement, les utilisateurs peuvent toujours profiter de tous les avantages du suivi de l’IA, prévisualiser les enregistrements vidéo, les notifications push même sans abonnement, bénéficiant d’une grande valeur pour ce budget de caméra sans fil de suivi de l’IA.

Pré-commande : faites le vôtre et ne le regrettez pas

Pour le moment, la chambre est en pré-commande, avec des expéditions à partir de juin.

Auparavant, les prix sont assez confortables, notamment en termes de rapport qualité/prix et ils commencent à 24,99 euros avec une offre gratuite de 7 jours du plan d’abonnement ANNKE sur une caméra pour chaque nouveau compte utilisateur.

Si vous décidez d’essayer le pré-achat, vous pouvez visiter ce lien.

Points forts et principales caractéristiques du cratère ANNKE

« La caméra de sécurité Crater est ce que nous voulons apporter à chacun et à chaque foyer une tranquillité d’esprit totale, pour être conscient de ce qui nous est le plus cher. Chaque famille a besoin d’une caméra de sécurité Crater« , a déclaré Asher Wang, directeur de produit senior chez ANNKE. « C’est pourquoi nous avons ajouté une bonne qualité vidéo, des fonctionnalités intelligentes et la sécurité des données à cette petite caméra au prix de 24,99 euros« .

Propulsée par un cryptage de niveau bancaire, cette caméra d’intérieur sans fil peut servir non seulement de caméra d’intérieur, mais aussi de :

un babyphone,

Un appareil photo pour papy ou mamie

Toutes les caméras que vous utiliseriez pour voir ce qui compte le plus et vous connecter avec vos proches.

Avant tout, ANNKE Innovation s’engagera à créer des solutions de sécurité abordables qui apportent des connexions et la tranquillité d’esprit à chaque foyer.

Principales caractéristiques de cette caméra de sécurité :

Principalement, les caractéristiques de cette petite et puissante ANNKE Crater Cam incluent :

Vidéo HD 1080p : voyez une vidéo de définition cristalline 2MP à l’intérieur alimentée par 3D DNR, BLC et AWB, qu’elle soit trop sombre ou trop lumineuse,

Smart IR Night Vision : 6 lumières infrarouges éclairent jusqu’à 8 mètres et ajustent automatiquement la luminosité pour une vidéo claire,

AI tracking that Pan and Tilt : Une caméra qui enregistre à 355° horizontal et 90° vertical et identifie les humains, facilite la surveillance AI,

Reconnaissance humaine : la reconnaissance humaine intelligente filtre les événements inutiles et épargne l’attention des clients,

Automatisation de la sirène intégrée de 58 dB : cette sirène est définitivement assez forte pour effrayer les cambrioleurs à une heure programmée,

Audio bidirectionnel : il est plus facile d’accueillir les invités ou de repousser les cambrioleurs via une caméra qui répond,

Mode de confidentialité : une fois réglé, l’appareil photo masque automatiquement l’objectif afin que la vie privée des clients soit bien protégée,

Zone de détection de mouvement et d’alertes : une zone de détection de mouvement est autorisée pour filtrer les endroits où la marche est trop fréquente,

Points de surveillance prédéfinis : 6 points prédéfinis peuvent être enregistrés dans l’application ANNKE Smart pour un accès rapide à la surveillance,

Comptes familiaux partagés : cette caméra peut être partagée avec jusqu’à 20 comptes familiaux pour établir facilement des connexions,

Compatibilité de la plate-forme : appelez simplement « Alexa, montrez-moi la caméra ANNKE » pour tirer un flux en direct à partir de n’importe quel appareil Alexa,

Option de stockage flexible: stockez sur une carte TF de 128 Go ou souscrivez au plan d’abonnement ANNKE à partir de 2,29 € par caméra et par mois,

Résistance à la température : résistant à la température de -10 degrés à 50 degrés Celsius, suffisant pour surveiller l’intérieur et les porches.

Pour plus d’informations sur le prix total et la disponibilité de la caméra de sécurité sans fil ANNKE Crater Cam, visitez le site officiel.

Promotion en cours, remise qui mérite attention

Enfin, nous nous sommes rendu compte qu’une promotion est en vigueur qui réduit le prix de l’appareil photo d’environ 5 euros. Pour ce faire, utilisez simplement ce coupon : X10W8NDH9AF5