Horror Tycoon, un jeu effrayant

Pour les fans de jeux de stratégie un peu éloignés de ce qui est le plus courant, Horror Tycoon est sur le point d’arriver, un Tycoon très particulier.

Comme son nom l’indique, ce jeu de Smidge Games combine stratégie, gestion et racaille courageuse… Venez voir.

L’histoire des jeux vidéo regorge d’exemples de Tycoons. Rendant hommage à la tradition et à l’héritage laissé par des jeux comme RollerCoaster Tycoon, Transport Tycoon, Railroad Tycoon ou Zoo Tycoon entre autres, un nouveau jeu est en développement qui rejoindra la liste : Horror Tycoon.

Horror Tycoon est maintenant disponible sur Steam en accès anticipé

Le nom ne trompe pas et ne laisse pas de place au doute. Horror Tycoon est un jeu qui, étant en cours de développement par Smidge Games, mélange stratégie et gestion d’une manière quelque peu particulière. Horror Tycoon a l’intention de simuler la vie quotidienne dans un amusement de type « House of Terror » (qui était dans l’ancienne Foire Populaire).

Selon les responsables, Horror Tycoon se présente comme un mélange de jeu Tycoon et Tower Defense, dans lequel les idées les plus macabres des joueurs prennent vie pour offrir aux visiteurs de l’attraction la frayeur de leur vie. Frayeurs et plus, car beaucoup d’entre eux succomberont à notre maison hantée et à ses pièges.

Les cauchemars de nos clients seront comme l’engrais qui permettra à notre entreprise de prospérer. Plus les peurs et les pièges que nous proposons sont bons et sophistiqués, mieux ce sera pour les affaires et la réputation de notre maison hantée augmentera.

Afin de créer la meilleure maison hantée de tous les temps, le joueur aura à sa disposition une large liste d’options et d’accessoires. De cette façon, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour concevoir et construire des attractions qui, de manière imaginative, parviennent à donner aux visiteurs une véritable frayeur.

Trappes, faux murs, passages cachés, personnages de films d’horreur, accessoires sophistiqués, effets de lumière, … tout cela sera disponible pour créer les meilleurs et les plus effrayants moments.

Plus nous pouvons faire peur à notre maison hantée, plus vous gagnez en réputation et plus vous gagnez en réputation, plus les clients sont avides d’adrénaline. Et tout cela signifie plus d’argent entrant dans la boîte.

