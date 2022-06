Klarna licencie 700 employés par vidéo et révèle leurs données personnelles en ligne

Le monde de la technologie, des services numériques et autres connectés à internet, est la cible de licenciements massifs. Plusieurs pays subissent les conséquences de la guerre en Ukraine, de l’embargo sur le marché russe, du fait de l’inflation et de l’instabilité économique mondiale. Une entreprise visée par cette crise, la fintech suédoise Klarna, a récemment licencié 700 employés. La méthode, de plus en plus utilisée, était une vidéo préenregistrée où le PDG licencie ses employés.

L’entreprise, arrivée au Portugal à la fin de l’année dernière, était spécialisée dans le crédit numérique pour les achats au détail, du type « achetez maintenant et payez plus tard ».

Les licenciements de Klarna, contrairement à d’autres entreprises technologiques qui ont également licencié certains de leurs employés, comme Netflix, sont impressionnants pour deux raisons.

La première est que la société suédoise a rejoint la tendance de l’annoncer à travers une vidéo préenregistrée dans laquelle toutes les personnes concernées sont informées en même temps. La seconde, parce que le PDG de l’entreprise a publié sur LinkedIn une série d’informations personnelles de 570 de ces employés, ce qui pourrait constituer une violation du droit à la protection des données de chacun d’entre eux.

Publication des données

Le fait que le PDG révèle cette information peut être préjudiciable, cependant, ce n’était pas l’interprétation de l’administrateur. Selon ses déclarations, l’intention du PDG de Klarna en publiant les données de ces employés était apparemment bonne. C’est-à-dire qu’il voulait faciliter leur embauche par d’autres entreprises.

A cet effet, via son profil LinkedIn, elle a publié une liste hébergée sur Google Drive avec le nom, la fonction, le lieu de résidence, le lien vers le compte du salarié sur le réseau social des professionnels, ses préférences de travail à distance ou sur site et les vos e-mails personnels.

J’espère que tout le monde comprend à quel point ce document est une mine d’or. Certains recruteurs peuvent ignorer LinkedIn ou d’autres canaux pendant quelques jours et mettre toute leur énergie dans cette liste. Je suis sûr que ces personnes ne seront pas disponibles longtemps.

Dit le PDG de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, dans son profil.

Cependant, les critiques se sont multipliées sur la manière dont Siemiatkowski a tenté de relocaliser ses employés licenciés, une pratique courante dans les entreprises qui doivent licencier des travailleurs, qu’elles jugent compétents pour des raisons économiques, mais qui se fait généralement par des voies privées.

En fait, le patron de Klarna a dû supprimer rapidement les e-mails personnels du document, bien que le reste des données soit toujours disponible.

L’un des premiers à critiquer la publication de ces données a été le syndicat financier suédois Finansforbundet, qui a demandé des explications à l’entreprise. Plusieurs utilisateurs de LinkedIn ont également souligné que l’exposition publique d’informations telles que les adresses e-mail personnelles de ces anciens employés leur est préjudiciable.

Un stratagème marketing ?

Si l’initiative est impressionnante et désastreuse, il n’en est pas moins curieux que l’idée originale de publier cette liste ne soit pas venue du service des ressources humaines de l’entreprise, mais du service marketing. Dans les commentaires du post LinkedIn de Siemiatkowski, le responsable du marketing de Klarna, J. Tyler Wilson, admet avoir organisé ce post.

Dès lors, les bonnes intentions de publication de cette liste défendues par son directeur général sont remises en cause, puisque si l’idée est venue du marketing, il s’agit d’une action pour tenter de réduire l’impact négatif des licenciements aux yeux du public et d’améliorer la performance de l’entreprise image. , et non une initiative dont l’objectif principal serait d’aider les travailleurs licenciés.

Bien sûr, encore plus bizarre est la froideur du message de licenciement. Klarna a rejoint la liste croissante des entreprises qui considèrent comme une perte de temps de communiquer personnellement le licenciement à l’employé en question.

Siemiatkowski a décidé de licencier les 700 salariés concernés, qui représentaient environ 10% de ses effectifs, dans le même temps, par le biais d’une vidéo préenregistrée dans laquelle il soulignait que l’entreprise devait faire face à ces licenciements en raison du développement de la guerre en Ukraine, la forte hausse de l’inflation, le changement des habitudes de consommation, la volatilité du marché boursier et une probable récession.

La fintech suédoise Klarna, qui vous permet d’effectuer des achats en ligne en plusieurs fois, est entrée sur le marché portugais en novembre 2021. L’entreprise a été étiquetée comme l’un des noms les plus connus de la tendance « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL), quelque chose comme achetez maintenant et payez plus après-midi.