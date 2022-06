Passer des appels téléphoniques et vidéo avec Signal : voici comment procéder

La plupart des utilisateurs de Signal utilisent l’application pour la messagerie vocale, le chat et le partage de photos. Les appels téléphoniques et les appels vidéo peuvent également être utilisés facilement et gratuitement dans l’application.

Bien sûr, vous avez besoin d’un compte Signal configuré sur votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez également utiliser le client Signal pour les PC Windows, les Mac et les systèmes Linux basés sur Debian.

Passer des appels téléphoniques via Signal

Passer un appel est particulièrement simple sur votre smartphone ou votre tablette :

Appuyez sur la personne ou le groupe (jusqu’à 8 participants) que vous souhaitez appeler. Sélectionnez ensuite l’icône du récepteur téléphonique dans la barre supérieure. Confirmez en plus que vous souhaitez passer l’appel et, si nécessaire, autorisez votre smartphone à accéder au microphone. Vous attendez maintenant que la personne ou le groupe réponde à l’appel.

Pratique : pendant l’appel, vous pouvez désactiver votre microphone, activer le système mains libres ou transférer le signal vidéo en appuyant sur le symbole de la caméra. Si vous appuyez sur le bouton rouge, vous mettez fin à l’appel.

Appels via Signal pour ordinateur

L’application de bureau de Signal pour Windows, macOS et Linux prend également en charge les appels vocaux classiques. Les conditions préalables sont une connexion Internet active et stable, la connexion de l’application de bureau à votre smartphone et un microphone interne ou externe.

Ouvrez l’application Signal pour ordinateur. Cliquez sur une personne ou un groupe que vous souhaitez appeler. Sélectionnez ensuite le symbole du récepteur téléphonique dans la barre en haut à droite avec un clic de souris. Si nécessaire, autorisez l’accès au microphone. Cliquez maintenant sur le bouton vert « Démarrer l’appel » Attendez maintenant que la personne ou le groupe appelé accepte.

Incidemment, nous vous recommandons d’utiliser un casque sur l’ordinateur. Cela évite les retours désagréables et augmente la qualité audio de manière audible.

Pendant l’appel, vous pouvez partager votre écran, allumer votre webcam sur le PC ou désactiver le microphone en cliquant sur le bouton correspondant. Un clic sur l’icône rouge du récepteur téléphonique met fin à l’appel.

Appels vidéo via l’application Signal : voici quelques éléments à garder à l’esprit

Vous démarrez et terminez des appels vidéo comme des appels normaux. Comme vous avez toujours la possibilité d’allumer et d’éteindre l’appareil photo pendant les appels téléphoniques normaux, il ne s’agit que d’un raccourci.

Après avoir lancé l’application, appuyez sur la personne ou le groupe (jusqu’à 8 participants) avec lequel vous souhaitez passer un appel vidéo. Sélectionnez ensuite l’icône de l’appareil photo dans la barre supérieure. Confirmez que vous souhaitez passer l’appel et, si nécessaire, autorisez votre smartphone à accéder à la caméra. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton vert « Démarrer l’appel ». Attendez que la personne ou le groupe réponde à l’appel.

Gauche : Signal s’assure que vous souhaitez passer un appel. À droite : pendant l’appel, vous pouvez activer et désactiver les sources audio et vidéo ou raccrocher rapidement.

Vous mettez fin à l’appel en appuyant sur le symbole du récepteur sur fond rouge.

Passer des appels vidéo Signal via l’application de bureau

Dans la version de bureau, vous pouvez démarrer des appels vidéo – mais uniquement avec une autre personne.

Démarrez l’application Signal sur votre ordinateur. Ouvrez le chat avec la personne que vous souhaitez appeler. Cliquez sur l’icône d’appel vidéo en forme de caméra dans la barre en haut à droite. Si nécessaire, donnez accès à l’un des microphones connectés et à une caméra. Confirmez à nouveau l’appel en cliquant sur le bouton vert « Démarrer l’appel ». Attendez que la personne accepte.

Pour les appels vidéo, vous devez activer un microphone et une caméra. Signal utilise initialement le matériel stocké comme standard système. En cliquant sur le symbole d’engrenage en haut à droite, vous accédez à un masque de sélection. Dans ce cas, vous pouvez également sélectionner d’autres sources audio et vidéo et ainsi corriger une mauvaise sélection de microphone, par exemple.

Basculer entre les appels vocaux et vidéo

Signal vous permet de basculer entre les appels vocaux uniquement et les appels vidéo à tout moment. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l’icône de l’appareil photo en bas de l’application pour les smartphones et les tablettes ou dans l’application de bureau pour PC, macOS et Linux pendant l’appel.

Passer des appels de groupe via Signal

Pour ajouter plus de participants à un appel, vous créez un groupe à l’avance. Vous ne pouvez passer un appel de groupe qu’avec tous les contacts joints. Sur le smartphone et la tablette, procédez comme suit :

Dans l’aperçu du chat, appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit. Sélectionnez « Nouveau groupe » ici et sélectionnez tous les membres que vous souhaitez y ajouter. Entrez un nom de groupe et cliquez sur le bouton « Créer ». Après cela, l’application Signal vous montre déjà où vous pouvez démarrer des appels de groupe. (Voir l’image ci-dessous) Cliquez sur le symbole de la caméra dans la barre supérieure pour accéder à la présélection. Choisissez ici si vous souhaitez ou non entendre l’appel téléphonique via le haut-parleur, (dés)activez l’appareil photo et activez ou désactivez le microphone. Une fois que vous avez configuré l’appel, appuyez sur le bouton vert « Démarrer l’appel ».

Une fois le groupe créé, Signal vous montrera clairement où commencer les appels de groupe.

Cela fonctionne de la même manière sur le bureau :

Appuyez sur l’icône représentant un crayon carré en haut de l’aperçu du chat, puis sélectionnez Nouveau groupe. Donnez un nom à votre groupe et ajoutez les comptes que vous souhaitez. Cliquez sur le bouton bleu Suivant. Pour démarrer un appel, cliquez sur l’icône de la caméra dans le groupe ouvert. Sélectionnez ici si la caméra doit être active et également (dés)activer le microphone. Cliquez ensuite sur le bouton vert « Démarrer l’appel ».

Vous pouvez également rejoindre les appels de groupe plus tard. (Image : signal)

Joindre un appel

Vous avez manqué le début d’un appel de groupe ? Aucun problème! Signal vous indique dans l’aperçu du chat si un appel de groupe est actuellement en cours. Pour vous inscrire, procédez comme suit – sur ordinateur, smartphone ou tablette :

Ouvrez le chat marqué d’un bouton d’appel de groupe vert. Dans l’aperçu, appuyez/cliquez sur le bouton vert « Rejoindre » en haut à droite. Choisissez maintenant si vous souhaitez activer la caméra et le microphone ou non. Ensuite, appuyez/cliquez sur le bouton vert « Rejoindre ».

Les avantages des appels signalés

Il est extrêmement pratique de passer des appels via Signal. Car contrairement à la téléphonie fixe classique, vous pouvez très facilement ouvrir différents groupes afin d’échanger des informations avec eux.

Signal est également multiplateforme, vous pouvez donc regarder la présentation Powerpoint de votre collègue sur son PC lors d’un appel vidéo pendant que vous êtes en déplacement. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion WiFi active et même pas une carte SIM active. Les appels Signal sont également gratuits à l’international – à l’exception des coûts éventuels du volume de données pour les appels en déplacement.

Voici une autre chose que vous devez savoir sur les appels Signal

Nous avons encore quelques connaissances de base :