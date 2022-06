Valve dit que la station d’accueil Steam Deck a été retardée indéfiniment

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les propriétaires (et ceux qui attendent de posséder) le Steam Deck qui espèrent acheter une station d’accueil officielle pour la console devront peut-être tempérer ces attentes pendant un certain temps. Valve a annoncé que l’accessoire a été retardé par rapport à son lancement initial à la fin du printemps, sans nouvelle date de sortie.

Valve a publié l’annonce sur la page Steam Deck Events. Le retard est imputé à des facteurs qui ne sont devenus que trop familiers : les pénuries de pièces et les fermetures de Covid affectant les installations de fabrication.

La bonne nouvelle est que le retard ne s’étend pas au Steam Deck lui-même. Le calendrier de production et les fenêtres de réservation de la console portable ne sont pas affectés car ses pièces sont différentes de celles de la station d’accueil et elle est fabriquée dans différentes usines.

La station d’accueil Steam Deck, pour lui donner son nom officiel complet, a reçu une mise à jour de développement plus tôt cette année qui a vu ses deux ports USB 2.0 et un port USB 3.1 passer à trois connexions USB 3.1 Gen 1 Type-A. On ne sait pas si le changement a joué un rôle dans le retard.

En plus de ces ports, la station d’accueil Steam officielle dispose d’un port HDMI 2.0, d’un DisplayPort 1.4, d’une prise Gigabit Ethernet, d’un port d’alimentation, d’une entrée de transfert d’alimentation USB-C et d’un câble USB Type-C pour la connexion au Steam Deck. .

Valve a confirmé l’année dernière que, contrairement à la Nintendo Switch, le Steam Deck ne bénéficiera d’aucune sorte d’amélioration des performances lorsqu’il sera connecté à sa station d’accueil officielle.

Une chose que Valve n’a toujours pas révélée est le coût de la station d’accueil Steam Deck. Ne vous attendez pas à ce qu’il soit bon marché une fois arrivé, quel que soit le moment. Mais vous pouvez toujours utiliser un concentrateur USB Type-C alimenté.

Dans d’autres nouvelles de Valve, les derniers résultats de l’enquête Steam de la société montrent que de plus en plus de personnes achètent les dernières cartes graphiques alors que leurs prix continuent de se rapprocher du PDSF.