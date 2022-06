Google Assistant perd la capacité de créer des rappels de géolocalisation

Google a investi dans ses services et a cherché à les améliorer afin de les rendre plus proches des utilisateurs, plus simples et plus pratiques. Cela implique souvent de supprimer des fonctionnalités et de se retrouver avec certaines fonctionnalités.

C’est arrivé maintenant dans Google Assist, qui vient de perdre l’une de ses fonctionnalités les plus utilisées et même les plus utiles. Il ne sera bientôt plus possible de créer des rappels basés sur la localisation géographique.

Cette nouvelle ne semble pas être bien accueillie par la communauté des utilisateurs, mais la vérité est qu’un changement est en train de se produire. Silencieusement et sans aucune justification, cette capacité sera complètement supprimée.

Aucune justification de ce changement n’a encore été fournie, mais le processus a déjà commencé. Ceux qui accèdent maintenant à la zone des rappels sont accueillis par une notification indiquant que la possibilité de créer des rappels sera bientôt modifiée.

D’après ce qui est montré, dans peu de temps, la possibilité de créer des rappels associés à des emplacements cessera d’exister. Cette nouveauté a été détectée plus tôt dans la journée, et Reddit était le canal utilisé pour diffuser cette information.

Tout ce qui est associé aux rappels sera conservé, mais vous ne pouvez associer qu’un emplacement afin que le rappel soit affiché à l’utilisateur. Comme il s’agit d’une fonctionnalité largement utilisée, la raison de ce changement n’est pas comprise.





En fait, il est toujours possible d’avoir cette capacité, mais il faudra utiliser plusieurs fonctionnalités associées. Ce n’est pas la même expérience utilisateur, mais cela garantit toujours que le strict minimum est disponible pour les utilisateurs.

Google devrait bientôt prendre en charge le changement et justifier pourquoi il a retiré cette fonctionnalité. Ce ne sera certainement pas une limitation technique, mais la vérité est que l’une des fonctionnalités les plus intéressantes et les plus importantes de l’assistant Google a été perdue.