Les jeux vidéo ont toujours eu pour tradition d’explorer en profondeur soit des moments historiques, soit certains domaines de la société. Avec la puissance de la technologie et de l’innovation dans le monde du jeu au fil des ans, de nombreux jeux vidéo ont montré avec succès d’innombrables possibilités pour représenter des réalités que l’on croyait impossibles.

En ce sens, dans cet article sont indiqués certains des domaines les plus traditionnels de la société qui sont les plus représentés dans les jeux vidéo.

5 secteurs de la société qui inspirent les jeux vidéo

sport

Il ne serait pas surprenant de voir le sport sur cette liste. Compte tenu de la quantité de sports qui existent, il est naturel que les jeux vidéo aient saisi l’opportunité de créer des récits qui reproduisent leur essence.

Dans ce cas, l’exemple qui sera donné est la simulation de la vie d’un coach. Pensez-vous que les entraîneurs de banc réussiraient à entraîner leur équipe de rêve ?

Non seulement c’est possible, mais le rôle est reproduit comme dans la vraie vie. Des jeux comme Football Manager sont le représentant ultime de cet exemple, gagnant même des records Guinness.

Il convient de mentionner que le titre permet la construction de l’équipe, la création de tactiques personnalisées, les méthodes d’entraînement individuelles, la gestion des équipes de formation, entre autres fonctions qui n’auraient jamais été imaginées.

les trains

Qui n’a pas rêvé d’avoir une vraie voie ferrée ? Grâce aux jeux vidéo, ce rêve est réalisable.

Pour mieux comprendre la dimension de cette simulation, le mieux est de parler de Transport Fever qui est déjà dans la 2ème version. Le jeu commence en 1850 et au fil du temps, votre objectif est de faciliter le transport à l’intérieur et entre les villages.





Vous devez prendre des décisions concernant les véhicules les plus rentables pour le faire et quand passer à de nouveaux véhicules. Vous pouvez mener une campagne aux États-Unis et en Europe, offrant toutes deux des missions basées sur des défis de transport historiques.

En plus de tout cela, si le joueur veut faire une pause dans l’aspect gestion d’entreprise, il y a un mode bac à sable qui te permet de créer tes propres lignes de train, d’avion et de bateau.

Casino

Comme de nombreux autres domaines du secteur traditionnel, le monde des casinos a également servi à inspirer l’architecture et la culture du jeu vidéo. Dans ce cas, un mode de jeu indépendant au sein même du jeu vidéo.

Par exemple, dans Red Dead Redemption 2 ou dans le célèbre GTA V, l’un des jeux les plus vendus au monde, le mode casino permet aux joueurs d’expérimenter l’Intelligence Artificielle, tout au long de leurs histoires, des jeux de casino comme le blackjack.

Comme ce jeu de cartes aux racines françaises datant du 17ème siècle est l’un des jeux de casino les plus populaires et a même fait son chemin sur des plateformes spécialisées comme PokerStars Casino, il n’est pas surprenant qu’il ait également trouvé sa place dans le monde du jeu vidéo. .

Dans GTA V, le concept de blackjack est très similaire à ce que l’on trouve aujourd’hui, avec plusieurs variantes. Dans Red Dead Redemption 2, le blackjack a le style le plus classique, avec la culture américaine et les vieilles tables de jeu, dans des saloons de cow-boy.

Agriculture

Probablement le secteur traditionnel le plus traditionnel de tous. Ce secteur a toujours inspiré de nombreuses adaptations et la vérité est que toutes ont toujours réussi à être des répliques du style et à représenter la classe des agriculteurs. Dans ce cas, il existe de nombreux simulateurs et jeux vidéo qui permettent aux joueurs de créer leur propre ferme, de récolter leur nourriture et de gérer les récoltes en fonction des saisons. Sans oublier qu’ils peuvent exactement vendre leurs marchandises avec d’autres joueurs.

L’un des plus grands exemples est Animal Crossing, qui permet tout cela et même un mode de vie virtuel comme si c’était la vraie vie.

Style de vie (Shopping, immobilier, mode, etc.)

Pour cet exemple, rien de plus, rien de moins que le simulateur le plus célèbre au monde, Les Sims et il n’y a tout simplement aucun jeu vidéo/simulateur qui vous permet d’explorer la société et la vie comme ça.

De l’achat d’une maison, des métiers, du shopping, de la mode, vivre une vie, fonder une famille et bien plus encore, tout est à la portée de ce jeu qui cartonne avec les années et qui ne cesse d’évoluer, incluant et représentant fidèlement toutes les composantes de la vie dans société.

Jeux vidéo en tout genre

En effet, cet article montre comment les jeux vidéo peuvent extrapoler le parallélisme humain. Ils sont la réplique « parfaite » de ce que la société et ses secteurs peuvent réaliser. De plus, ils ajoutent toujours l’aspect pédagogique et historique de chacun d’entre eux.