Découvrez le premier Warhammer 40,000 CRPG, Rogue Trader, réalisé par le créateur de Pathfinder

Quelque chose à attendre: Les jeux vidéo Warhammer couvrent plusieurs genres, des stratégies en temps réel (Dawn of War) et au tour par tour (Chaos Gate – Daemonhunters) aux sports (Blood Bowl) et aux tireurs (Space Marine). Mais un domaine qu’il n’a jamais exploré est celui des CRPG. Cela change avec Warhammer 40,000 : Rogue Trader.

Annoncé lors de l’événement annuel de vitrine Skulls de Games Workshops, Warhammer 40,000: Rogue Trader sera le premier CRPG situé dans le vaste univers de l’entreprise. Si cette bande-annonce ne vous excite pas suffisamment, le fait qu’elle soit développée par les jeux Owlcat devrait faire monter votre sang dans le jeu de rôle.

Owlcat est le studio derrière Pathfinder : Kingmaker et Pathfinder : Wrath of the Righteous, deux CRPG bien revus et très, très profonds.

Le jeu voit les joueurs jouer le rôle du titulaire Rogue Trader, « un descendant d’une ancienne dynastie de corsaires audacieux, qui règne sur leur propre empire marchand et explore les franges de l’espace impérial avec la bénédiction de l’empereur lui-même ». Les compagnons incluent un Space Marine, un Aeldari Ranger et une Sister of Battle. Il y a aussi la promesse de prendre des décisions fatidiques et des batailles au tour par tour à fort impact.

Le nom Rogue Trader vient de la première édition du jeu de table Warhammer 40,000 sorti en 1987. La partie Rogue Trader du titre a finalement été supprimée.

Aucun mot pour l’instant sur la date de sortie de Rogue Trader, mais Owlcat Games dit que ceux qui précommanderont le pack de premier plan auront accès à la fois à la première version alpha du jeu ainsi qu’à la version bêta, ce qui leur permettra de donner leur avis sur le développement du jeu. studio.

Le Core Digital Pack (copie numérique PC, accès bêta) coûte 39,99 $. Un pack Premium à 49,99 $ vous offre également un modèle Voidship, trois objets en jeu et votre nom au générique; le pack Ultimate à 69,99 $ ajoute un artbook numérique et plus de goodies; et le pack Développeurs à 99 $ comprend l’accès alpha. Il y a aussi une édition collector à venir.

L’idée d’un jeu de style Divinity: Original Sin se déroulant dans l’univers de Warhammer 40,000 est certainement séduisante pour les fans. Avec l’excellent Chaos Gate – Daemonhunters qui s’avère populaire et Space Marine 2 à l’horizon, l’avenir sinistre de la franchise s’annonce prometteur.