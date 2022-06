Taïwan ne pourra vendre à la Russie que des puces plus lentes que celles de la PlayStation 2

Les restrictions imposées à la Russie en réponse à son invasion de l’Ukraine ont également atteint Taïwan. Selon les dernières informations, le pays asiatique n’est plus en mesure de vendre des puces de pointe au pays de Poutine et également à la Biélorussie, limitant l’achat de ces pays aux processeurs inférieurs à 25 MHz.

En conséquence, et en termes comparatifs, le pays taïwanais ne pourra autoriser la Russie qu’à accéder à des puces plus lentes que celles présentes dans la console PlayStation 2.

Taïwan limite la Russie aux processeurs inférieurs à 25 MHz

Selon les dernières informations, à partir de maintenant, les entités en Russie et en Biélorussie ne pourront acheter des processeurs en dessous de 25 MHz qu’à des entreprises taïwanaises, capables d’offrir une performance de seulement 5 GFLOPS. Ainsi, comme on peut en déduire, Taïwan a restreint l’accès de ces deux pays à toutes les puces développées avec une technologie de pointe et moderne, comme les microcontrôleurs pour les appareils sophistiqués.

Avec la guerre contre l’Ukraine, une grande partie de l’Europe s’est réunie pour montrer un carton rouge à la conduite du président Vladimir Poutine. À leur tour, plusieurs grandes marques du secteur des puces, telles que Nvidia, Intel et AMD, ont fini par ne pas vendre leurs produits au pays envahisseur. Maintenant, il est également temps pour Taïwan d’adopter et de mettre en œuvre des mesures punitives contre la Russie.

Cette semaine, le ministère taïwanais des Affaires économiques (MOEA) a officiellement publié une liste de produits de haute technologie interdits d’exportation vers la Russie et la Biélorussie. Cette liste empêche ainsi l’accès à ces pays et à tous les produits à technologie avancée qui sont fabriqués à Taïwan, ainsi qu’aux outils utilisés pour fabriquer les puces.

Les articles interdits à l’exportation vers la Russie et la Biélorussie relèvent des catégories 3 et 9 de l’arrangement de Wassenaar, qui couvre les appareils électroniques, les ordinateurs, les télécommunications, les capteurs, les lasers, les équipements de navigation, la technologie maritime, la navigation, l’avionique, entre autres.

En bref, à partir de maintenant, les entités russes ne pourront pas acheter de puces à des entreprises taïwanaises présentant l’une des caractéristiques suivantes :

Avoir une performance de 5 GFLOPS. À titre de comparaison, la PlayStation 2 de Sony, sortie en 2000, avait une performance maximale d’environ 6,2 FP32 GFLOPS

Fonctionne à 25 MHz ou plus

Avoir une ALU supérieure à 32 bits

Avoir une interconnexion externe avec un taux de transfert de données de 2,5 Mo/s ou plus

Avoir plus de 144 broches

Avoir un temps de retard sur les ports de propagation inférieur à 0,4 nanoseconde

En plus de ne pas pouvoir acheter de puces à des entreprises taïwanaises, les entités russes ne pourront pas non plus obtenir d’équipements de production de puces taïwanais, tels que des scanners et des microscopes électroniques.