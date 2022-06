Pratiquement toutes les crypto-monnaies tomberont à zéro, déclare le créateur de Dogecoin

Les crypto-monnaies sont un sujet qui a gagné en popularité ces dernières années et, depuis lors, plusieurs options sont apparues sur le marché pour différents types de personnes, d’intérêts et d’objectifs. Mais on sait aussi qu’il s’agit d’un segment très volatil, et l’instabilité est son « deuxième prénom ».

En ce sens, le créateur de Dogecoin a récemment mentionné que pratiquement toutes les crypto-monnaies tomberont à zéro, et dit qu’il pense que 99,9 % des monnaies numériques perdront toute leur valeur à un moment donné.

Les crypto-monnaies tomberont à zéro, déclare le créateur de Dogecoin

Billy Markus, créateur des populaires crypto-monnaies Dogecoin, indubitables pour leur image de chien, a déclaré sur son compte Twitter officiel, dans lequel il utilise le nom de Shibetoshi Nakamoto, que 99,9 % des crypto-monnaies verront leur valeur tomber à zéro à un moment donné. À son tour, il est également d’avis que les monnaies numériques les plus populaires telles que Ethereum ou Bitcoin connaîtront une baisse d’environ 90 % en valeur à un moment donné.

Cette déclaration est intervenue après que Markus a tweeté, mais sur un ton ironique, que le marché de la crypto-monnaie reviendrait après une longue période de déclin, car une augmentation de 0,5 % le dernier jour avait été indiquée.

Comme on pouvait s’y attendre, la publication a suscité plusieurs réactions de la part des utilisateurs. Et si certains étaient d’accord avec cette estimation du créateur de Dogecoin, d’autres, à leur tour, ont fini par être en désaccord, montrant des arguments en ce sens.

Actuellement, Billy Markus a quitté le projet de monnaie numérique qu’il a créé.