Android Auto a été mis à jour vers la version 7.7 et apporte de nombreuses corrections

Les derniers mois ont vu l’évolution unique de Google dans Android Auto. Ce système dédié aux voitures a évolué et bénéficie d’améliorations visibles au niveau de son interface, le rendant encore plus simple à utiliser.

Pourtant, ce système qui amène le smartphone à la voiture a de la place pour de nombreuses corrections et améliorations. C’est maintenant évident avec cette dernière version, où de nombreux problèmes semblent désormais être résolus. C’est le grand atout de la version 7.7.

De manière très discrète, Google a chargé Android Auto de nouveautés. Cette version a une mise à jour majeure à préparer qui changera certainement radicalement l’image de ce système et de son interface.

Alors que ce moment n’arrive pas, et après une longue période presque abandonnée, Android Auto corrige maintenant de nombreux défauts et constate de nombreux problèmes qui ont longtemps affecté les utilisateurs, à leur grand désespoir.

C’est la grande nouveauté que la version 7.7 peut apporter comme nouveauté. Google a parié sur se concentrer sur ces situations et ainsi pouvoir avoir un système plus stable et avec beaucoup de situations anormales beaucoup plus petites.

Ainsi, et dans cette mise à jour, les utilisateurs de smartphones Samsung verront la grande majorité des problèmes résolus. La mise à jour d’Android 11 vers 12 a été à l’origine de ces situations, qui semblent désormais avoir disparu.

De plus, Android Auto 7.7 peut également se concentrer sur l’extension de la prise en charge Bluetooth à de nouveaux appareils. Cela devrait être la forme la plus utilisée à l’avenir, éliminant ainsi les câbles et donc plus simple à connecter.

La nouvelle version sera disponible sous forme de mise à jour sur l’App Store de Google. Quant à la nouvelle interface, il faudra encore attendre l’été pour pouvoir l’utiliser de manière large et accessible à tous et dans toutes les situations.