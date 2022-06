WhatsApp Beta UWP vous permet désormais d’envoyer de l’audio et des photos avec autodestruction

Nous avons déjà parlé de WhatsApp Beta auparavant et ce n’est pas pour moins. Cette nouvelle application WhatsApp pour Windows est un régal en termes de rapidité, de design (adapté à Windows 11) et de consommation de ressources. La mise à jour de cette semaine est un grand pas vers une version finale avec l’inclusion de mémos vocaux et de photos et vidéos autodestructrices.

La nouvelle application WhatsApp pour Windows est presque prête

À partir de cette mise à jour, avec le numéro 2.2221.4.0, les utilisateurs peuvent enfin envoyer de l’audio à partir de l’application elle-même. C’est l’une des fonctions qui nous a le plus manqué et, malgré le fait qu’elle ait été faite pour mendier, elle est déjà parmi nous.

J’ai testé la fonction et jusqu’à présent, je n’ai trouvé aucun bogue. Je dirais que cela fonctionne de manière plus stable et cohérente que dans WhatsApp Desktop, où j’ai parfois eu des problèmes en essayant d’envoyer de l’audio.

La deuxième nouveauté suppose l’arrivée d’une autre des rares fonctions qui nous manquaient : les photos et vidéos qui s’autodétruisent.

À ce stade, nous pensons qu’il reste très peu de temps à WhatsApp pour annoncer sa nouvelle application pour Windows en grande pompe. On peut mettre cette application en exemple de ce dont on aimerait profiter plus souvent : respect des lignes de design de Windows 11, fluidité, faible consommation de RAM, vitesse d’ouverture…