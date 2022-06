Looking Glass présente de nouveaux "holographique" format d’image

De l’autre côté du miroir : une société d’affichage holographique a commencé à promouvoir son nouveau format d’image, qui utilise un effet 3D. Les artistes peuvent les créer sur un logiciel d’art 3D largement disponible et les afficher sur la plupart des matériels. Cela pourrait-il devenir le moyen le plus accessible de visualiser des images 3D ?

Looking Glass a lancé une page où les artistes 3D peuvent convertir leur travail dans le nouveau format d’image holographique de l’entreprise et l’intégrer sur à peu près n’importe quelle page Web. La société affirme que cela permettra à plus de personnes de voir l’art 3D sous plus d’angles que par le biais de captures d’écran 2D.

Les « hologrammes » utilisent des dizaines d’instantanés pour transformer les rendus en images de type diorama que les téléspectateurs peuvent manipuler avec une souris ou en balayant l’écran sur des appareils mobiles. Ils vont de 2 Mo à 50 Mo, selon la résolution.

Looking Glass souhaite que les téléspectateurs voient le nouveau format sur ses écrans holographiques, mais il fonctionne sur les moniteurs PC ordinaires, les appareils mobiles et les casques VR. Actuellement, les artistes peuvent convertir leurs œuvres de Blender, Unity ou Unreal Engine en hologrammes. Les développeurs prévoient d’ajouter bientôt la prise en charge des photos en mode portrait C4D, Zbrush, Procreate, nerfies et mobile.

Bien que les utilisateurs puissent afficher des hologrammes n’importe où, Looking Glass les héberge. En intégrer un ressemble plus à intégrer une vidéo YouTube ou Vimeo qu’à publier un GIF sur votre site Web.

La société prévoit de monétiser ses hologrammes à l’avenir, mais n’a pas révélé comment. Quelques méthodes qui viennent immédiatement à l’esprit sont la publicité, les commissions sur les ventes d’artistes ou la licence de l’outil de conversion.