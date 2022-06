Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ne voyez pas les étoiles lorsque vous voyagez en avion ?

Si vous avez déjà voyagé en avion la nuit, vous avez peut-être remarqué qu’aucune étoile n’est visible dans le ciel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ne pouviez pas voir les étoiles dans le ciel… eh bien… depuis le ciel ?

Continuez à l’article et voyez!

Vous n’y avez probablement jamais pensé, cependant, avec le recul, si vous avez voyagé en avion pendant la nuit, nous vous suggérons d’essayer de vous souvenir si vous avez déjà pu voir les étoiles depuis l’avion.

Maintenant que vous y réfléchissez, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous n’avez jamais vu les étoiles d’un avion, même si elles sont toujours au même endroit. Cependant, et bien qu’il y ait eu autrefois des avions qui permettaient aux équipages de voir les étoiles, ce n’est pas la priorité des compagnies aériennes d’aujourd’hui.

Hipertextual a rassemblé les obstacles et expliqué les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas voir les étoiles lorsque nous sommes dans le ciel.

Les étoiles se cachent-elles des avions ?

Comme sur Terre, les zones les plus brillantes ne voient pas les étoiles de la même manière que ceux qui vivent dans des zones plus reculées, pour une raison très simple : la lumière. En ce sens, et bien qu’il semble évident qu’à l’intérieur d’un avion nous sommes loin de ces détails lumineux, la vérité est que la lumière des rues et des bâtiments rend difficile l’observation des étoiles.

Or, Hipertextual mentionne un phénomène appelé skyglow qui n’est rien d’autre que la diffusion de la lumière pour deux raisons : d’une part, la présence de molécules d’oxygène et d’azote dans l’atmosphère ; d’autre part, les aérosols. Ces derniers sont abondants dans les villes, car ils sont générés par le trafic et l’activité industrielle.

Si cela se produit lorsque nous survolons des villes, il existe d’autres raisons qui justifient l’impossibilité de voir les étoiles dans des zones qui n’ont pas de grands groupes de population et, par conséquent, beaucoup de lumière et d’activité.

C’est là qu’intervient la Lune, ce qui ne nous donne apparemment pas l’impression qu’elle nous illumine depuis la Terre. C’est-à-dire que la luminosité de la Pleine Lune peut compliquer l’observation d’objets plus faibles.

Après avoir résolu les problèmes des lumières de la ville et de la lune, vient le problème des lumières de l’avion que nous suivons. Bien que ceux-ci soient, en règle générale, éteints la nuit, l’intérieur de l’avion n’est pas complètement noir, il y a toujours des écrans allumés ou des lumières éclairant les sièges de certains passagers. Par conséquent, quelle que soit la faiblesse de la lumière, elle se reflète sur les fenêtres et empêche de voir les étoiles. De plus, en plus d’être épaisses, la taille des fenêtres est trop petite pour permettre une large observation du ciel. Si les lumières intérieures posent problème, les lumières extérieures sont également constamment allumées.

Avez-vous déjà pensé à cette question ?

