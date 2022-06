Vakk Lite : L’aspirateur portable pour les petits nettoyages

Les ordures sont quelque chose qui vous dérange et c’est pourquoi il n’y a rien de mieux que d’essayer de tout garder propre. Cependant, ce n’est pas toujours facile ! Pour les petits nettoyages, Netcost-security.fr donne aujourd’hui une bonne suggestion.

Comme Vakk Lite, aspirateur à main super pratique, vous pouvez nettoyer rapidement les déchets de la maison, de la voiture, du bureau, etc.

En utilisant Vakk Lite, vous pouvez laisser chaque endroit immaculé. Cet aspirateur à main intelligemment conçu et compact de Prozis a une puissance d’aspiration de 80 W (4,2 KPa).

Cet aspirateur aide à aspirer la poussière même dans les endroits les plus difficiles d’accès, y compris les coins et les surfaces molles. La chapelure, le sable, les aliments pour animaux et toutes sortes de poussières disparaissent dans le bac à poussière en un rien de temps.

Avec la batterie complètement chargée, vous pouvez l’utiliser pendant 10 à 15 minutes. Le chargement se fait via USB, et c’est aussi simple que de charger votre téléphone portable.

Spécifications principales de Vakk Lite

Caractéristiques

Puissance maximale : 80 W

Pression : 4,2 kPa

Batterie : 2200 mAh

Autonomie : 10-15 min*

Recharge : 3 heures*

Contenance : 100 ml

Dimensions : 313 (L) x 72 (⌀) mm

Poids : 598 grammes

Cet équipement dispose également d’un filtre HEPA. Un filtre HEPA (High-Efficiency Particulate Arrestance) permet d’éliminer les allergènes, les bactéries et les spores de moisissures. Une fois que les particules sont capturées – telles que le pollen, les acariens, les squames de peau et de poils, et même les poils d’animaux – elles ne sont plus libérées, laissant l’air autour de vous plus propre.

Profitez de la promotion

Netcost-security.fr, en partenariat avec Prozis, vous donne la possibilité d’acheter cet aspirateur Vakk Lite avec une remise de 10 % en utilisant le bon Netcost-security.fr (que vous devez mettre à l’étape 4 de votre commande).