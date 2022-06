Guerre : la Russie menace les États-Unis pour des armes envoyées en Ukraine

Un autre jour de guerre entre la Russie et l’Ukraine et l’émergence d’une menace pour les États-Unis d’Amérique. Aujourd’hui, le Kremlin a déclaré que Washington « jette de l’huile sur le feu », et que ce geste américain « n’aide pas à relancer les négociations de paix » avec Kiev.

Tout cela est dû au fait que les États-Unis ont continué à fournir des armes à l’Ukraine.

L’Ukraine a donné des « assurances » qu’elle n’utiliserait pas d’armes américaines ! La Russie menace

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a déclaré aujourd’hui que l’Ukraine avait donné des « assurances » à son pays qu’il n’utiliserait pas les nouveaux systèmes de missiles promis par Washington pour toucher des cibles sur le territoire russe, indique Lusa.

« C’est la Russie qui attaque l’Ukraine. Pas l’inverse. Pour être clair, la meilleure façon d’éviter l’escalade est que la Russie mette fin à l’agression et à la guerre », a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse en réponse aux critiques de Moscou sur la fourniture de armes à Kiev.

Blinken a déclaré que tant que la guerre continue, les États-Unis veulent « s’assurer que l’Ukraine a ce dont elle a besoin pour se défendre ».

« Concernant les systèmes d’armes que nous fournissons, les Ukrainiens nous ont donné l’assurance qu’ils n’utiliseront pas ces systèmes contre des cibles sur le territoire russe », a ajouté le secrétaire d’Etat américain. Rappelons que les États-Unis ont annoncé mardi dernier la fourniture à l’Ukraine de systèmes de lancement de roquettes (« rockets ») montés sur des véhicules blindés légers, connus sous l’acronyme HIMARS, pour High Mobility Artillery Rocket System.

Ces systèmes ont une portée d’environ 80 kilomètres et représentent une amélioration significative des capacités des forces ukrainiennes, qui ont reçu des systèmes d’une portée de 40 kilomètres.

L’équipement fait partie d’un nouveau programme plus large d’assistance militaire américaine à l’Ukraine d’une valeur totale de 700 millions de dollars (653 millions d’euros aux taux de change actuels), dont les détails devraient être annoncés aujourd’hui.

Le Kremlin a réagi en disant que Washington « jette de l’huile sur le feu », et que ce geste américain « n’aide pas à relancer les négociations de paix » avec Kiev.

L’offensive militaire lancée aux premières heures du 24 février par la Russie en Ukraine a déjà provoqué la fuite de plus de 14 millions de personnes – plus de huit millions de déplacés internes et plus de 6,8 millions vers les pays voisins -, selon le dernier rapport de l’ONU. données, qui classent cette crise des réfugiés comme la pire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).