Un homme d’affaires arrêté est soupçonné d’escroquerie en vendant des machines

La police judiciaire, par l’intermédiaire de la direction nord, a récemment identifié un individu pour la pratique continue présumée de crimes qualifiés de fraude.

Selon les informations des autorités, l’homme d’affaires est soupçonné d’avoir reçu de l’argent de la vente de machines d’occasion dont il a fait la promotion en ligne et qu’il n’a jamais pu envoyer aux acheteurs, a annoncé aujourd’hui la police.

Selon la PJ, le défendeur a utilisé le nom d’entreprises qu’il possède, publié des annonces sur des sites internationaux spécialisés pour la vente de machines et d’équipements d’occasion, à des prix inférieurs à la valeur marchande, puis a établi une négociation via en ligne ou par téléphone avec les intéressés à l’achat. et l’émission de la facture de paiement correspondante.

Les acheteurs, croyant en la véracité de l’entreprise, ont procédé au transfert des montants convenus, finissant par ne recevoir aucune machine ou obtenir le remboursement du paiement effectué.

Comme ça mode opératoirele prévenu a réussi, au fil des années, à obtenir plusieurs dizaines de milliers d’euros, au Portugal et dans d’autres pays.

Le détenu de 55 ans, un homme d’affaires, avec un casier judiciaire pour le même type de délit, était présent au premier interrogatoire judiciaire, ayant reçu la mesure coercitive d’obligation de rester dans la maison.

La police judiciaire est l’une des organisations policières chargées des enquêtes criminelles au Portugal, dédiée à la lutte contre les grands crimes, à savoir le crime organisé, le terrorisme, le trafic de drogue, la corruption et la criminalité économique et financière.