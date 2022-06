WooTechy iPhixer, le meilleur et le plus efficace logiciel de récupération iOS en 2022

Oui, c’est avec une grande certitude qu’il est possible d’affirmer que WooTechy iPhixer s’affirme en cette année 2022 comme l’un des meilleurs et des plus efficaces logiciels de récupération iOS.

Surtout, des cas courants comme avoir un iPhone ou un iPad gelé sur le logo Apple, un écran blanc permanent, bloqué en mode de récupération, incapable d’installer des mises à jour, un écran gelé, bloqué dans un cycle de redémarrage ou de redémarrage continu, des problèmes comme ceux-ci et bien d’autres peuvent être facilement résolu à l’aide d’un logiciel de récupération du système iOS incroyablement facile à utiliser, WooTechy iPhixer.

En fait, cet article vise à vous montrer tout ce que vous devez savoir sur WooTechy iPhixer en tant qu’outil de dépannage pour tout iPadOS/iOS/tvOS. La lecture de cet article peut s’avérer d’une grande aide, croyez-moi.

Qu’est-ce que WooTechy iPhixer ?

Ainsi, WooTechy iPhixer est une puissante solution tout-en-un capable de résoudre les problèmes iPadOS/iOS/tvOS sans perte de données, disponible pour Windows et Mac.

En fait, c’est un outil indispensable pour la réparation des appareils iOS.

Tout d’abord, nous pouvons considérer ce logiciel comme l’une des solutions les plus efficaces pour résoudre presque tous les problèmes avec les appareils iOS, qu’ils soient petits ou grands, que des appareils comme l’iPhone et l’iPad peuvent présenter.

Avantages immédiats de la récupération iOS

Intuitif et simple d’utilisation sans avoir besoin d’avoir des connaissances techniques préalables pour l’utiliser et ainsi pouvoir réparer votre iPhone/iPad/iPod touch.

Surtout, WooTechy iPhixer est connu pour son excellente efficacité, sa simplicité de fonctionnement, sa compatibilité complète et sa sécurité dans la récupération iOS. Il existe des mises à jour gratuites illimitées et continues pour toujours et une période d’essai de 30 jours avec une garantie de remboursement.

WooTechy iPhixer est-il sûr à utiliser ?

Oui, le télécharger pour Windows et Mac est totalement sûr. Kaspersky, Trend Micro, McAfee, Norton, le donnent comme approuvé et il est 100 % exempt de logiciels malveillants et/ou de virus.

D’autre part, ce programme ne stocke pas les données de l’utilisateur, garantissant ainsi qu’il n’y a aucun risque de fuite de données.

De plus, il est compatible avec tous les appareils et versions de tvOS/iOS/iPadOS ; et de cette façon, il n’endommagera pas les appareils ou les PC.

Combien de versions de WooTechy iPhixer existe-t-il ?

Tout d’abord, vous pouvez utiliser la version d’essai gratuitement, afin que vous puissiez vérifier si notre appareil est pris en charge.

Deuxièmement, vous pouvez profiter du mode de récupération d’entrée/sortie en 1 clic et d’un excellent service client. Cependant, pour profiter des fonctionnalités avancées de WooTechy iPhixer, il est nécessaire de l’acheter.

Le coût du logiciel garantit :

De plus, avec la version complète, vous avez la garantie de :

En ce sens, vous pouvez acheter un forfait mensuel WooTechy iPhixer pour un appareil iOS pour seulement 29,95 $, un forfait annuel pour un appareil iOS pour 39,95 $ et un forfait à vie pour 5 appareils iOS pour 59,95 $.

Que peut faire iPhixer de toute façon ?

Finalement, WooTechy iPhixer résoudra en quelques minutes le problème que peut présenter l’iPhone, aussi grave ou complexe soit-il.

Dépanner iOS

En fait, ce logiciel prétend résoudre les principaux problèmes iOS tels que :

Se coincer sur le logo Apple,

l’écran noir de la mort,

écran gelé,

échec de la mise à jour,

iPhone bloqué en mode DFU ou boucle de démarrage,

etc.

Évidemment, avec iPhixer, nous pouvons mettre à jour et restaurer des iDevices sans avoir à utiliser iTunes, ce qui nous permet d’éviter les erreurs de code telles que les célèbres 4005, 4010 et 4013.

Dans le même temps, lorsqu’il l’utilise pour résoudre des problèmes courants, l’utilisateur peut avoir une confiance totale et l’assurance que l’appareil sera remis dans son état d’origine sans aucune perte de données.

En outre, il peut également être utilisé pour réinitialiser l’iPhone/iPad/iPod touch même lorsque le mot de passe est oublié. Bien que ce processus supprime toutes les données de votre appareil, vous pouvez choisir de faire une sauvegarde avec cet outil.

Comment utiliser WooTechy iPhixer

1 – Téléchargez et installez

Certainement, vous devez télécharger WooTechy iPhixer depuis le site officiel. Après l’installation, faites-le démarrer sur Mac ou PC Windows. Sélectionnez ensuite le mode standard, puis cliquez sur le bouton Suivant.

Tout d’abord, utilisez un câble USB pour connecter votre iPad ou iPhone à votre ordinateur. L’appareil doit être déverrouillé avant de passer à l’étape suivante, car l’application ne le reconnaîtra pas s’il est verrouillé.

2 – Obtenir le micrologiciel

De plus, pour accéder au firmware de votre appareil iOS, sélectionnez l’option Télécharger. WooTechy iPhixer affichera automatiquement la version du firmware disponible et adaptée à l’appareil connecté. Vous pouvez également choisir la version souhaitée.

De même, iPhixer évaluera le firmware et extraira le programme avant de l’épingler automatiquement lorsque le firmware aura été téléchargé avec succès.

3 – Réparer les appareils iOS

Ensuite, vous pouvez commencer à réparer votre iPad ou iPhone en cliquant sur le bouton Démarrer. Pendant cette période, il n’est pas possible d’utiliser ou de déconnecter l’appareil, sinon l’appareil sera bloqué et cessera de fonctionner. Une fois la réparation terminée, vous pouvez redémarrer l’appareil et l’utiliser normalement.

Cependant, si avec le mode standard, il n’est pas possible de réparer l’appareil, vous pouvez utiliser le mode avancé. Sélectionnez le mode avancé dans l’interface principale du programme et suivez simplement les mêmes étapes que le mode standard.

Cependant, le mode avancé effacera toutes les données de l’appareil si le mode standard ne parvient pas à résoudre correctement les problèmes iOS/iPadOS/tvOS.

Conclusion

En résumé, lors du choix d’un outil de réparation du système iOS, vous devez prendre en compte et peser plusieurs paramètres et critères. Les caractéristiques de chaque logiciel et leur puissance, la sécurité, l’accessibilité, la compatibilité, le support technique disponible, le taux de réussite, la facilité d’utilisation, le téléchargement gratuit et, surtout, les mises à jour.

Sans aucun doute, WooTechy iPhixer peut être cet outil qui sauve la mise. Si vous avez encore des doutes, la meilleure solution est d’essayer !