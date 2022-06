Microsoft annonce le nouveau Surface Laptop Go 2, l’un de ses ordinateurs portables les plus abordables

La gamme d’ordinateurs portables Surface Laptop Go est l’une des plus abordables de Microsoft, lancée en 2020. Aujourd’hui, la société lance une nouvelle version de cet ordinateur Windows 11 à partir de 649 €.

Venez en savoir plus sur le Surface Laptop Go 2.

Le nouveau Surface Laptop Go 2

Le Microsoft Surface Laptop Go 2 est le dernier ordinateur portable de la société Redmond. Nous parlons d’un appareil qui offre le design et les fonctionnalités qui l’identifient dans la gamme de produits Surface et qui est un produit idéal pour ceux qui recherchent un ordinateur portable à emporter en vacances ou un appareil pour la prochaine année scolaire. C’est aussi une solution très intéressante pour travailler sur des logiciels de productivité courants.

Surface Laptop Go 2 a un facteur de forme élégant et léger à seulement 1 125 kg. Son processeur est un Quad-core Intel Core i5 de 11e génération, il dispose d’un écran tactile PixelSense 3:2 de 12,4 pouces, de la fonctionnalité Instant On, d’un trackpad de précision et de Windows Hello via le lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation/marche pour éteindre.





Le fabricant garantit que la batterie tiendra toute la journée, et elle dispose également d’une charge rapide, deux caractéristiques essentielles pour ceux qui ont besoin d’autonomie lorsqu’ils quittent la maison.

La caméra HD a été améliorée par rapport à la version précédente et dispose de deux microphones de studio qui permettent aux utilisateurs d’avoir la meilleure qualité d’image et de son pour les appels vidéo.





Spécifications générales

dimensions 278,2 mm x 206,2 mm x 15,7 mm (10,95″ × 8,12″ × 0,62″) Filtrer Affichage : écran PixelSense™ de 12,4 pouces Résolution : 1536 x 1024 (148 ppp) Rapport : 3:2 Tactile : multipoint 10 points Luminosité maximale : 330 nits Mémoire 4 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4x Processeur Processeur Intel Quad Core® Core™ i5-1135G7 de 11e génération Sécurité Module de plateforme sécurisée du micrologiciel Protection de niveau entreprise avec connexion Windows Hello Connexion One Touch avec bouton marche/arrêt avec lecteur d’empreintes digitales (sauf modèle i5/4/128) Logiciel Windows 11 Famille Applications Microsoft 365 préinstallées Essai gratuit pendant un mois Microsoft 365 Famille Applications Xbox préinstallées Abonnement mensuel Xbox Game Pass Ultimate capteurs détecteur de lumière ambiante Contenu du coffret Ordinateur portable Surface Go 2 Alimentation 39W Guide de Démarrage Documentation de sécurité et de garantie Lester 1 127 grammes Stockage Options SSD amovibles : 128 Go, 256 Go vie de la batterie Jusqu’à 13,5 heures d’utilisation typique de l’appareil carte graphique Intel® Iris® Xet graphique Connexions 1x ports USB-C® 1 port USB-A Prise casque 3,5 mm 1 port Surface Connect Caméras, vidéo et audio Caméra HD 720p f2.0 (avant) Deux microphones de studio à champ lointain Haut-parleurs Omnisonic avec Dolby® Audio™ Premium réseau sans fil Wi-Fi 6 : compatible 802.11ax Technologie Bluetooth® Sans fil 5.1 à l’étranger plateau : aluminium Base : système de résine composite de polycarbonate avec fibre de verre et 30 % de contenu recyclé post-consommation Couleurs : Platine Garantie Garantie matérielle limitée de 1 an clavier Activation : Clés mobiles Schéma : QWERTY, rangée complète de touches de fonction (F1 – F12) Touche Windows et boutons dédiés pour les commandes multimédias, la luminosité de l’écran capacité de la batterie Capacité nominale de la batterie (WH) : 41,0 Capacité minimale de batterie (WH): 40.0

durabilité et sécurité

En plus du SSD, les composants remplaçables par Microsoft ou un prestataire agréé incluent désormais le capot C (Keyset et Trackpad), le capot AB (Display) et la batterie, le câble Surflink qui permet de prolonger l’utilisation de l’appareil.

Le Surface Laptop Go 2 est le premier PC à cœur de sécurité basé sur Intel de la gamme Surface. Grâce à l’innovation de la puce au cloud, les utilisateurs pourront profiter de nouveaux niveaux de sécurité à la maison ou au travail, ce qui en fait un choix valable pour toute entreprise.

Le nouvel appareil est désormais disponible en pré-commande, avec des prix à partir de 649 €.