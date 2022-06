Quatre civilisations extraterrestres « malveillantes » pourraient attaquer la Terre, selon un chercheur

Il a été dit à plusieurs reprises qu’il est très égoïste de la part des humains de penser qu’ils sont seuls dans ce vaste univers. Notamment parce que la Voie lactée elle-même regorge de propriétés habitables, avec environ la moitié de toutes les étoiles semblables au soleil abritant des mondes de la taille de la Terre, des mondes qui peuvent soutenir la vie. Il y a plus de 300 millions de mondes avec des conditions semblables à celles de la Terre. Alors, quelle est la chance qu’il y ait d’autres civilisations et que certaines soient même dangereuses au point qu’il existe une menace d’attaque et d’invasion de la Terre ?

Alberto Caballero, doctorant en résolution de conflits à l’Université de Vigo, estime qu’il existe quatre civilisations extraterrestres maléfiques dans notre galaxie.

Premièrement : croire que des civilisations extraterrestres existent

Un chercheur a déclaré qu’il pourrait y avoir quatre civilisations extraterrestres dans la Voie lactée avec la possibilité d’attaquer ou d’envahir la planète Terre. Tel que rapporté par Vice News, Alberto Caballero, qui est doctorant à l’Université de Vigo en Espagne, a estimé la prévalence des civilisations « extraterrestres malveillantes ».

Dans l’article intitulé « Estimation de la prévalence des civilisations extraterrestres malveillantes », Caballero a tenté de fournir une estimation de la prévalence des civilisations extraterrestres hostiles. Cependant, il admet qu’il y a « certaines limites ».

Caballero a noté que l’estimation est basée sur « l’histoire mondiale des invasions au cours du siècle dernier, les capacités militaires des pays impliqués et le taux de croissance mondial de la consommation d’énergie ».

Dans sa recherche qui n’a pas encore été évaluée par des pairs et publiée dans la revue Arxiv, Caballero a déclaré que les limites supérieures des écarts-types sont utilisées pour dériver la « probabilité estimée d’invasion extraterrestre » par une civilisation à la planète à laquelle nous avons envoyé un message.

Le chercheur a également déclaré que les résultats montrent qu’une telle probabilité est « de deux ordres de grandeur inférieure à la probabilité qu’un astéroïde percute une planète ».

Deuxièmement : croire que nous pouvons communiquer avec des civilisations extraterrestres

Les scientifiques envisagent d’envoyer un message (METI, ou « Messaging Extraterrestrial Intelligence ») à la soi-disant civilisation extraterrestre. Bien qu’il n’y ait aucune preuve définitive, le gouvernement américain prend au sérieux les signes croissants de vie extraterrestre.

Cependant, en guise d’avertissement aux scientifiques, Caballero a déclaré dans son article que les découvertes pourraient servir de point de départ à un débat international sur l’envoi des premiers messages radio interstellaires sérieux aux planètes voisines potentiellement habitables.

J’ai joué le rôle basé uniquement sur la vie telle que nous la connaissons. Nous ne connaissons pas l’esprit des extraterrestres. Une civilisation extraterrestre peut avoir un cerveau avec une composition chimique différente et peut manquer d’empathie ou avoir des comportements plus psychopathologiques. j’ai trouvé cette façon de faire [o estudo]qui a des limites parce que nous ne savons pas à quoi ressembleraient les extraterrestres.

Caballero a déclaré à Vice.

Troisième : Croire que la Terre est la cible d’attaques malveillantes

Dans son article, il écrit qu’un tel événement se produit une fois tous les 100 millions d’années. Caballero a fait des recherches sur les « invasions » humaines d’autres pays au cours des 50 dernières années, car il a mentionné qu’il jouait le rôle basé « uniquement sur la vie telle que nous la connaissons ».

Le rapport note qu’il a appliqué les données qu’il a recueillies au nombre d' »exoplanètes » connues dans notre galaxie. Claudio Maccone, un scientifique italien, a estimé qu’il y avait environ 15 785 exoplanètes. Après avoir analysé les données, Caballero a estimé qu’il pourrait y avoir quatre civilisations extraterrestres « malveillantes ».

Caballero est également l’auteur d’une étude dans l’International Journal of Astrobiology au début du mois. Il a affirmé avoir signalé le « WoW! Signal », détecté pour la première fois par un radiotélescope en 1977. C’était une étrange rafale d’énergie radio d’une minute. Selon Caballero, le signal peut provenir d’une étoile semblable au Soleil à 1 800 années-lumière de la Terre.

Selon la publication, le signal a été reçu pour la première fois par le télescope Big Ear de l’Ohio State University.