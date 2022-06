Le marché chinois des consoles a rapporté 2,16 milliards de dollars en 2021

Le monde des jeux vidéo est en croissance constante et, de plus, ce n’est une nouvelle pour personne qu’il s’agit de l’un des secteurs les plus rentables et qui implique le plus d’argent parmi tous les secteurs qui composent le marché technologique.

Selon les dernières informations, le marché des consoles et des jeux en Chine a réalisé un chiffre d’affaires de 2,16 milliards de dollars US tout au long de 2021. Et même les politiques visant à limiter l’accès aux jeux n’ont pas empêché cette tendance à la croissance. .

Dernièrement, il y a eu plusieurs nouvelles de blocages et de restrictions imposées par la Chine en ce qui concerne le segment des jeux. Récemment, par exemple, il a été interdit aux mineurs du pays de regarder des streamers après 22 heures. Auparavant, la Chine avait également interdit le streaming de jeux vidéo qui n’avaient pas été approuvés par le gouvernement.

Le marché chinois des consoles et des jeux croît à pas de géant

Et comme le fruit défendu est le plus recherché, ces restrictions et limitations n’ont eu que peu d’impact sur la facturation dans le secteur du jeu vidéo. Ainsi, le marché des consoles et des jeux a réussi à gagner un total de 2,16 milliards de dollars américains dans le pays, soit environ 2 milliards d’euros, en 2021. Ce résultat représente une augmentation de 17 % en comparaison d’une année sur l’autre.

Ces données ont été obtenues grâce à une analyse de la société d’études de marché Niko Partner. Cependant, cette même société ne pense pas que le marché des jeux en Chine maintiendra le même taux de croissance. Ainsi, l’analyste estime que le chiffre d’affaires de ce secteur dans le pays chinois atteindra entre 2,39 et 2,53 milliards de dollars d’ici 2026.

La croissance des consoles ne bat pas le marché des PC et des smartphones

La croissance du marché des consoles ne peut toujours pas battre le chiffre d’affaires réalisé par le secteur des PC et des smartphones, qui présentaient respectivement des valeurs de 13,7 milliards de dollars et 31,79 milliards de dollars en 2021.

Cette recherche a pris en compte les revenus des ventes de matériel et de logiciels. Les jeux légalisés en Chine et les jeux importés ont également été comptabilisés, ces derniers représentant 80 % du total, car il existe peu de jeux validés et approuvés dans le pays.

Selon Niko Partners, la Chine compte environ 16 millions de joueurs optant pour les consoles, et ce chiffre devrait atteindre 18,4 millions d’ici la fin de cette année et 27 millions d’ici la fin de 2026. Les PC sont 320 millions, tandis que les smartphones totalisent 650 millions.





Mais il y a même quelques détails supplémentaires, car selon Lisa Hanson, fondatrice et présidente de la société d’analyse de marché, les joueurs recherchent de plus en plus des jeux de haute qualité.

Enfin, on sait que de toutes les consoles vendues en Chine, la Nintendo Switch japonaise est celle qui arrive en tête. Vous pouvez voir plus de détails sur cette recherche ici.