Spotify Beta commence son voyage sur ARM64 sous Windows

Il semble que Windows sur ARM passe une bonne année, du moins en termes de support amélioré. Microsoft vient d’annoncer un nouveau kit de développement pour le « Projet Volterra » pour ARMES. Et maintenant, Spotify saute dans le train avec une version compilée nativement de son application de bureau pour les ordinateurs portables Windows ARM64.

Spotify passe à ARM sous Windows

L’annonce de la sortie est passée par les forums de la communauté Spotify (découvert par @sinclairinat0r et reddit), où les utilisateurs peuvent également télécharger le fichier d’installation .exe.

La version 1.1.86.857 est la dernière version de Windows sur ARM et ressemble au client de bureau, sauf qu’elle offre désormais des performances beaucoup plus rapides en termes de temps de démarrage et de chargement.

Selon Spotify, pour le moment un seul bug est connu dans cette version : « Certains épisodes de podcast vidéo ne peuvent pas être lus, et essayer de jouer donne un message d’erreur concernant la mise à jour de la version du client Spotify. »

Bien que cette erreur puisse sembler être un problème, Spotify note que, pour l’instant, elle peut être corrigée en allant sur « l’option Partager dans le menu, copiez le lien Web et collez-le dans votre navigateur pour le voir là dans le lecteur Web. »

Spotify note qu’il recherche des commentaires sur la version pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas afin de pouvoir continuer à améliorer la version finale, qui sera probablement terminée dans les mois à venir.

Un nouveau lot d’appareils équipés de processeurs Qualcomm 8cx Gen 3 est attendu cette année. Alors que Qualcomm continue d’améliorer ses processeurs ARM pour Windows et nous voyons comment le développement d’applications et d’appareils évolue. Il semble que les développeurs commencent enfin à regarder avec intérêt Windows sur ARM et ceux d’entre nous qui ont opté pour ces appareils commencent à recevoir des applications natives.