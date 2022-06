La France interdit l’utilisation de termes de jeu en anglais pour préserver la langue française

Si vous êtes un joueur, vous savez bien que certains termes sont utilisés dans ce segment, notamment en anglais, tels que gaming, gamer, start, go, exit, cheats, streamer, parmi tant d’autres….

Pourtant, la France mène une lutte acharnée contre l’utilisation de ces termes afin de les interdire. Et l’objectif principal est de préserver la pureté de la langue française. A cette fin, le pays de Macron remplace ces termes par d’autres dans la langue maternelle.

La France interdit les termes de jeu en anglais

Selon les dernières informations, les autorités françaises ont mené de nouvelles attaques lundi (31) afin de préserver la pureté de la langue du pays. L’objectif est maintenant que les gens arrêtent d’utiliser des termes de jeu en anglais et, pour cela, ce vocabulaire est en cours de révision.

À cet égard, les responsables gouvernementaux doivent maintenant substituer certains mots, tels que ‘e-sport’ et ‘diffusion’ pour les versions des termes français approuvés. Pour certains mots, le processus sera plus facile car il existe certaines expressions avec des traductions plus directes, telles que « Joueur professionel » il devient « Joueur professionnel« . À leur tour, d’autres termes font face à des complications dans cette substitution, puisque le terme « banderole« devient dans »Joueur-Animateur En Direct« .

Il existe encore d’autres exemples, tels que « Cjeu bruyant« qui se trouve être »Jeu Vidéo En Nuage » et « eSports« devient »vidéo concours de jeu« .

Les modifications ont été publiées au journal officiel du gouvernement et sont désormais obligatoires pour les agents de l’État français.

Le ministère de la Culture, qui est impliqué dans la démarche, a déclaré à l’AFP que le secteur du jeu vidéo regorge d’anglicismes qui peuvent jouer le rôle de « un obstacle à la compréhension » pour ceux qui ne sont pas joueurs.

En février, l’Académie française, une agence de langues qui existe depuis longtemps, a mis en garde contre un « dégradation qui ne doit pas être considérée comme inévitable« .

Êtes-vous d’accord avec la mesure française ?