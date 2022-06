Whatsapp Beta Uwp Permettra Très Bientôt De Modifier Des Messages

L’application WhatsApp Beta est l’application que nous réclamons depuis longtemps sur Windows. Bien sûr, étant en phase bêta, il reste encore de nombreuses fonctions à implémenter pour atteindre le niveau des applications Android et iOS. Cette fois vient l’occasion d’éditer des messages dans WhatsApp.

WhatsApp Beta permettra très bientôt de modifier des messages

WhatsApp n’est pas parfait, surtout sous Windows. Facebook est conscient des nombreux inconvénients et limitations, tels que sa capacité limitée à modifier les messages précédemment envoyés et à exprimer ce que vous souhaitez communiquer avec des réactions, etc. Bien que Facebook ait ajouté des réactions à son application mobile WhatsApp, la fonctionnalité est toujours absente du nouveau client UWP.

Apparemment, WhatsApp obtient deux nouvelles fonctionnalités axées sur la messagerie : la possibilité de modifier les messages précédemment envoyés et de réagir aux messages envoyés par n’importe qui. La possibilité de réagir est déjà disponible dans l’application web. Mais il en viendra aussi à l’UWP de WhatsApp, selon les références trouvées dans l’application.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, WhatsApp Web vous permet désormais de réagir aux messages avec des émojis cardiaques et plus encore. La même fonctionnalité de réaction va au client UWP avec d’autres améliorations.

Alors que Facebook permet de supprimer les messages du destinataire sur WhatsApp, il permet désormais d’éditer les textes et s’avère particulièrement utile lorsque l’on regrette d’avoir appuyé sur le bouton envoyer/entrer de son bureau.

Pour modifier un message, vous pouvez faire un clic droit sur le message et appuyer sur le bouton « Éditer », et WhatsApp ne conservera pas d’historique des modifications, contrairement à Twitter. Cependant, la fonctionnalité est en cours de développement, nous ne savons donc pas si cela changera à l’avenir et si WhatsApp acquerra également l’historique des modifications.

Autres fonctionnalités à venir sur WhatsApp pour Windows

En plus de ces fonctionnalités intéressantes, Facebook travaille également sur un autre nouvel outil qui vous permettrait de définir des photos de couverture pour votre compte. Ce nouvel ajout est apparemment destiné aux clients professionnels. Il est actuellement en développement pour l’application de messagerie sur les plates-formes de bureau uniquement.