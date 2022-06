Après ce changement, vous n’utiliserez plus jamais WhatsApp de la même manière.

Les nouvelles que WhatsApp a apportées montrent comment ce service veut évoluer et devenir encore plus utilisé par les utilisateurs. Ces changements sont ciblés et garantissent plus de fonctionnalités.

Maintenant, et d’après ce que l’on peut voir dans la dernière version bêta d’Android, il y a un changement en cours qui changera beaucoup ce service. Il est en cours de préparation et sera certainement utilisé par tous de façon récurrente.

Bien qu’il s’agisse d’un service très mature, WhatsApp a reçu beaucoup de nouvelles ces derniers mois. Celles-ci auraient pu être attendues depuis longtemps, mais la vérité est qu’elles ont mis beaucoup de temps à être mises en œuvre et mises à la disposition de tous, ce qui ne plaît pas toujours aux utilisateurs.

Les dernières nouvelles sont apparues dans la version bêta de WhatsApp pour Android et pourraient constituer un changement très important. Il se concentre sur une fonctionnalité unique qui, au fil des ans, a été demandée, mais apparemment ignorée par le service et mise en attente.

Ce que cette version a maintenant révélé, c’est l’accès à une nouvelle option pour modifier les messages que l’utilisateur a envoyés. Ce ne sera pas une option d’accès direct, mais sera accessible via le menu disponible dans chaque conversation.

Pour un tel accès, l’utilisateur doit d’abord choisir un message. Il est également probable que la liste des modifications apportées aux messages pendant la conversation s’affichera ensuite, et éventuellement la date/heure de celle-ci.

WhatsApp prévoyait de développer la possibilité d’éditer des messages il y a plus de 5 ans. Enfin il est de retour https://t.co/WZLfdwrqNt — WABetaInfo (@WABetaInfo) 31 mai 2022

En fait, cette nouveauté arrive avec plusieurs années de retard. En 2017, cette option est apparue dans les tests, mais a ensuite été supprimée. Revenez maintenant à WhatsApp pour que, nous l’espérons, il soit mis à la disposition de tous les utilisateurs.

D’après ce que l’on sait, et bien qu’il ne soit présent que sur Android, ce sera une option accessible à toutes les plateformes. C’est juste tard, mais ce sera certainement du goût de tout le monde, changeant radicalement la façon dont WhatsApp est utilisé par tout le monde.