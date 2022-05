Pour Elon Musk, le plus grand rival de Tesla n’est pas un constructeur de voitures électriques

Comme Tesla est un constructeur automobile, on s’attendrait à ce que son plus grand rival soit également une entreprise dédiée au développement et à la production de véhicules. Cependant, Elon Musk a révélé que ce n’était pas le cas.

L’avis du PDG a été donné, comme toujours, via Twitter.

Avant d’être une entreprise de voitures électriques, l’une des plus importantes du marché, Tesla est une entreprise de matériel et de logiciels. En fait, ce sont les compétences de ce segment qui garantissent le succès qu’il a connu. A tel point que son arrivée a secoué le marché – avec des modèles irrévérencieux qui ont prouvé qu’une voiture électrique peut coexister avec un design séduisant -, et accéléré la mobilité électrique largement adoptée par d’autres constructeurs.

En tant que l’un des géants du marché de l’électricité, on s’attendrait à ce que ses principaux concurrents soient d’autres constructeurs essayant de pénétrer dans ce domaine, qui est le domaine de Tesla. Cependant, Elon Musk a déjà révélé que son principal rival est bien plus gros qu’un constructeur automobile.

La compagnie pétrolière est le plus grand rival de Tesla

Chercher à accélérer la transition vers l’utilisation des énergies renouvelables ne se limite pas à l’électrification de l’approvisionnement. Ainsi, le plus grand rival de Tesla est, pour Elon Musk, Aramco, l’une des plus grandes compagnies pétrolières au monde, basée en Arabie saoudite. En outre, il est également l’un des plus importants au monde en termes de capitalisation boursière et détient 69% de SABIC, l’un des principaux fabricants mondiaux de produits chimiques, d’engrais, de plastiques et de métaux.

De l’avis du PDG de Tesla – donné, comme toujours, via Twitter – une fois que le constructeur électrique aura dépassé Aramco en bourse, « nous saurons que l’avenir sera bon pour la Terre ». En plus d’Aramco, qui est récemment devenue l’entreprise la plus précieuse, Tesla devrait dépasser d’autres compagnies pétrolières, révélant un marché de consommation en pleine maturité en matière d’énergie renouvelable.

Actuellement, et malgré des valeurs fluctuant de manière récurrente et inattendue, Aramco dispose d’une capitalisation de 2,4 milliards de dollars. De son côté, Tesla se fixe à 786 milliards de dollars. Compte tenu de ces données, la route vers le « bon avenir » de la Terre devrait être longue.

