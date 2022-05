Les anciens volcans pourraient être l’une des sources d’eau trouvées sur la Lune

Parce qu’il s’agit de milieux inhospitaliers, il est toujours surprenant de savoir que d’autres planètes et satellites, comme le nôtre, abritent de l’eau ou des formes de vie. En ce qui concerne la Lune, on suppose maintenant que l’eau qui s’y trouve pourrait provenir de volcans.

Pour le trouver, il faut creuser assez profondément.

En janvier, le programme spatial chinois CNSA a détecté pour la première fois des traces d’eau à la surface de la Lune. Les données, qui ont été recueillies par sa sonde Chang’e-5, ont connu un immense succès et la nouvelle a surpris tous les terriens.

Après cela, une étude a révélé que toute l’eau de la lune ne provenait pas de sa propre surface, car une partie devait provenir de l’atmosphère terrestre, comme on le suppose. Maintenant, une autre étude démontre qu’il existe une autre source pour l’eau de la lune : les volcans.

La recherche a été menée par l’Université du Colorado et soulève l’hypothèse qu’il existe des calottes glaciaires causées par des éruptions volcaniques aux pôles de la Lune.

Andrew Wilcoski, auteur principal de l’étude et étudiant diplômé du Département des sciences astrophysiques et planétaires (APS) et du Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale (LASP) de l’université, a déclaré que les chercheurs voient le phénomène comme « un gel sur la lune qui s’est accumulé au fil du temps.

Des simulations ont conclu que l’eau sur la Lune pourrait être arrivée par des volcans

Pour tirer des conclusions, les chercheurs se sont appuyés sur des simulations informatiques qu’ils ont utilisées pour recréer les conditions sur la Lune, à une époque où les sources d’eau se sont vraisemblablement développées. De là, ils ont découvert que les anciens volcans lunaires émettaient une grande quantité de vapeur d’eau, qui se déposait ensuite à la surface sous forme de glace.

Il est possible qu’à 5 ou 10 mètres sous la surface, il y ait de grandes couches de glace.

A révélé Paul Hayne, professeur adjoint à l’APS et au LASP et co-auteur de l’étude.

Le même professeur a également partagé qu ‘«il existe actuellement de nombreuses sources potentielles» et que la Lune pourrait contenir beaucoup plus d’eau que les chercheurs ne le pensaient auparavant.

Les scientifiques spéculent qu’il y a deux ou quatre milliards d’années, des milliers de volcans ont éclaté de la surface de la Lune, donnant naissance à d’énormes rivières de lave. selon des modèles informatiques, environ 41% de l’eau des volcans pourrait s’être condensée sur la Lune, restant sous forme de glace.

