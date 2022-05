Apple envisage toujours d’ajouter un appareil photo à l’Apple Watch

L’Apple Watch est la montre connectée la plus demandée aujourd’hui. Elle n’a pas tout pour ce segment, mais ce qu’elle a fonctionne et crédibilise le statut de « smart watch ». Malgré cela, le marché n’est pas étanche et de nombreuses nouvelles fonctionnalités peuvent être incluses. Apple, progressivement et de manière équilibrée, booste son iWatch. À tel point qu’il tenta à nouveau de déposer un brevet pour un appareil photo.

Cet appareil photo, selon les images et la description dans le texte de la présentation du brevet, sera dans la couronne numérique.

Apple Watch avec caméra ?

En plus des différents capteurs qui font constamment l’objet de rumeurs, comme la pression artérielle ou la température de la peau, l’Apple Watch pourrait avoir encore plus de fonctionnalités. Par exemple, il existe des sociétés tierces qui ont développé une caméra de montre, prise en charge sur le bracelet, qui prend la vidéo et la photographie. L’idée du géant de Cupertino semble en être une autre.

Selon de nouvelles informations, Apple expérimente à nouveau des moyens d’intégrer un appareil photo dans l’Apple Watch. Selon Patently Apple, la dernière idée de l’entreprise est de mettre un appareil photo dans la couronne numérique. Avec cela, les utilisateurs peuvent prendre une photo au poignet, pointant la couronne numérique vers le sujet.

Le brevet désormais obtenu montre que le porteur peut retirer la montre si nécessaire, certains porteurs portant la couronne digitale pointant vers leur poignet. La figure 6 montre un mécanisme de libération dans une interface de fixation de sorte qu’un utilisateur peut facilement retirer la montre du bracelet pour prendre une photo.

Apple affirme qu’il existe d’autres implémentations dans lesquelles la montre peut être retirée du poignet avec le bracelet.

Le brevet met également en évidence une caractéristique où l’appareil photo numérique de la couronne aurait un émetteur de lumière pour éclairer une scène tout en capturant la photographie. Cela fonctionnerait à la fois pour la détection physiologique et un flash d’appareil photo, de sorte que l’utilisateur aurait un meilleur éclairage pour ses images.

Si la couronne numérique devient un appareil photo, il semble peu probable qu’elle prenne en charge FaceTime. Il semble que l’appareil photo soit uniquement destiné aux photos ou aux vidéos. Avec la prise en charge de FaceTime, ce serait une raison de moins d’utiliser nos iPhones.

de nouvelles vieilles idées

En fait, l’idée n’est pas nouvelle. Apple avait déjà étudié la possibilité de mettre une caméra sur la montre auparavant. En 2019, le géant de la technologie a breveté un bracelet de montre pour intégrer la caméra dans la montre. L’idée de placer l’appareil photo sur le bracelet améliore la question de la capture de l’image et du cadrage correct de la photo, depuis le poignet.

Bien que nous n’ayons toujours pas de caméra sur l’Apple Watch, d’autres sociétés comme Wristcam ont proposé leurs propres solutions. Au lieu d’une caméra sur la couronne numérique, la Wristcam a des caméras avant et arrière mises en évidence sur la sangle.

Le groupe vous permet d’enregistrer des messages vidéo et de prendre des photos et des vidéos depuis votre montre. Cependant, c’est une solution chère à 299 dollars (ils ne vendent pas en Europe, seulement aux États-Unis et au Canada), et pas pour l’utilisateur moyen.