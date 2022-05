Le métaverse inondé de viols, de harcèlement sexuel et de racisme ?

Dans l’actualité, le cas d’une femme qui a été violée dans le métaverse de Meta, Horizon Worlds, lors d’une fête et avec des gens qui regardaient. Une affaire trop souvent entendue dans la vraie vie est désormais expliquée dans l’univers parallèle de la réalité virtuelle.

Cependant, ce n’est pas le seul cas et il y a même ceux qui prétendent que le métaverse est inondé de ces situations, de harcèlement sexuel, de racisme ou de xénophobie. Mais alors quel sera le but de ce nouveau monde ?

L’enquêteur qui est entré dans le métaverse et a été violé

La plate-forme Horizon offre aux utilisateurs une expérience sociale du monde virtuel. C’est être dans un univers parallèle, contacter d’autres personnes réelles, mais dans l’univers virtuel. Il s’agit d’une plateforme de la société Meta, propriétaire de Facebook et qui utilise des produits tels que les lunettes et manettes Meta Quest 2.

C’est dans le cadre d’une étude menée par SumOfUs, qu’une chercheuse est entrée dans un Horizon World et s’est retrouvée à une soirée privée. Cette étude est intitulée Métaverse : un autre cloaque de contenu toxique (ou en portugais, Métaverse : un autre cloaque de contenu toxique).

Dans le rapport, vous pouvez lire les détails de cette expérience, à savoir ce que le chercheur a ressenti.

En entrant sur la plateforme, la femme a été invitée à une soirée privée avec d’autres utilisateurs et a été suggérée de désactiver l’outil de sécurité qui, lorsqu’il est activé, empêche les autres avatars de s’approcher, en restant toujours à une distance supérieure à un mètre, selon décrit.

Elle est ensuite emmenée dans une pièce où elle a été violée par un usager qui lui a dit de lui tourner le dos pendant que d’autres usagers regardaient par la fenêtre. Tout cela pendant qu’un autre utilisateur était dans la pièce, le regardant et lui passant une bouteille de vodka.

Comme on peut le lire, « cet acte sexuel n’était pas consensuel et l’enquêteur a qualifié l’expérience de « désorientante » et déroutante.

Une plateforme pleine de cas d’abus

Bien que ce soit l’histoire du moment, la vérité est qu’elle n’est pas unique. L’étude met en lumière d’autres cas de harcèlement sexuel non seulement sur Horizon Worlds, mais également sur d’autres plateformes virtuelles appartenant à Meta.

De nombreux cas d’insultes racistes, homophobes et d’autres crimes d’agression sexuelle ont été signalés à l’entreprise. Par exemple, dans Horizon Worlds (Beta Testing), une personne s’est plainte à Meta d’avoir été pelotée par un étranger, suggérant de meilleurs mécanismes pour prévenir le harcèlement. La réclamation n’a donné lieu à aucune action de la part de Meta, car l’utilisateur était toujours accusé d’utilisation inappropriée de la plateforme.

Pendant ce temps, Meta subit des pressions pour publier un rapport soulignant les dangers auxquels les utilisateurs sont soumis dans ce type d’environnement virtuel. Il y a également une pression pour qu’un agacé externe effectue une évaluation des droits de l’homme potentiels et des dommages psychologiques civils aux utilisateurs et comment ils peuvent être évités.