Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a rendu visite à Samsung pour discuter d’une éventuelle collaboration

Vue d’ensemble : le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a récemment rencontré plusieurs dirigeants de haut rang de Samsung pour discuter d’une éventuelle collaboration. Les pourparlers interviennent au milieu de la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs et à un moment où la concurrence avec des rivaux tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, s’intensifie.

Selon un rapport du Korea Herald, Gelsinger s’est envolé pour la Corée après avoir assisté au Forum économique mondial 2022 en Suisse pour rencontrer le vice-président de Samsung Lee Jae-yong, le co-PDG Kyung Kye-hyun, le chef de la division mobile Roh Tae-moon et d’autres. .

Les rapports affirment que les deux parties ont discuté de la manière de mieux coopérer et « ont échangé des opinions sur les puces mémoire de nouvelle génération, les puces système sans usine [and] puces de fonderie ainsi que celles pour PC et appareils mobiles. »

Intel a augmenté ses investissements dans la fabrication de puces dans la mémoire récente. En janvier, la société a engagé 20 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine dans l’Ohio et a déboursé 5,4 milliards de dollars supplémentaires le mois suivant pour acheter le fabricant de puces spécialisé israélien Tower Semiconductor.

Il semblerait qu’Intel joue des deux côtés de la clôture. En novembre, la rumeur disait qu’Intel avait demandé à TSMC d’utiliser sa technologie de puce 3 nm pour ses prochains processeurs Meteor Lake. Le mois dernier, les médias taïwanais ont déclaré que Gelsinger avait rencontré les principaux dirigeants de TSMC pour discuter de la sécurisation d’une capacité de production supplémentaire inférieure à 7 nm.

Samsung, quant à lui, a déclaré le mois dernier qu’il s’attendait à ce que la production commerciale de puces 3 nm démarre bientôt. Une autre rumeur de février suggérait que Samsung rencontrait des problèmes de rendement sur les nœuds avancés et qu’au moins un client avait déjà été perdu à ce sujet.

Crédit image : Laura Ockel