Respawn et Lucasfilm Games annoncent Star Wars Jedi: Survivor

Respawn et Lucasfilm Games ont récemment annoncé le prochain jeu Star Wars: Jedi Survivor.

Apprenons à en savoir un peu plus sur ce jeu qui continue de raconter le voyage du Jedi Cal Kestis.

La Force est de retour ! C’est ce que signifie l’annonce récente de Respawn et Lucasfilm Games, dans laquelle ils ont révélé le développement de Star Wars Jedi : Survivor.

La révélation, faite au milieu de Star Wars Celebration, marque le développement de Star Wars Jedi: Survivor, le prochain chapitre de la série d’action-aventure Star Wars qui relate le voyage du Jedi Cal Kestis.

Développé par Respawn sous la direction du directeur du jeu Stig Asmussen, Star Wars Jedi: Survivor s’appuiera sur les histoires, les mondes et les personnages que nous connaissons tous de l’univers Star Wars et mettra en vedette le retour du système de combat qui accompagnait le premier titre de la série , Star Wars Jedi : Ordre déchu.

Star Wars Jedi: Survivor reprend l’action cinq ans après les événements de Jedi: Fallen Order. Après le décret de l’Ordre 66, dans lequel les Jedi ont été déclarés une classe illégale, Cal continue d’être fortement persécuté par l’Empire et avec un sentiment croissant qu’il pourrait être le dernier Jedi vivant dans l’Univers. On sait encore peu de choses sur le jeu et les lieux où se déroule l’action. Par exemple, dans la vidéo, vous pouvez voir un peu une planète rocheuse et sablonneuse… est-ce Tatooine ? Djéda ?

Accompagné de son fidèle compagnon BD-1, Cal rencontrera et fera équipe avec une foule de personnages uniques et intéressants au cours de son voyage. Jedi: Survivor étendra le combat dynamique de la série de manière nouvelle et innovante. Pour survivre, Cal doit acquérir de nouvelles compétences et accroître sa connexion à la Force.

Le jeu, comme son successeur, se déroule à la troisième personne et est une aventure d’action avec un fort accent sur la narration, et introduira certaines fonctionnalités de la prochaine génération de consoles, telles que la prise en charge du ray tracing et des temps de chargement pratiquement instantanés.

Selon la déclaration, Star Wars Jedi: Survivor est en cours de développement pour la génération actuelle de matériel de jeu, ce qui signifiera certainement que le jeu présentera une expérience Star Wars supérieure. La prévision de sortie est dans le courant de l’année prochaine.

« Avant même de terminer Jedi: Fallen Order, notre équipe avait une vision sur la façon d’amener l’aventure à Cal, BD et à l’équipe pour la suite.« , a déclaré Stig Asmussen, directeur du jeu chez Respawn. « PPour Jedi : Survivor, nous travaillons en étroite collaboration avec Lucasfilm Games pour tirer parti de l’héritage de Jedi : Fallen Order. Nous tirons parti d’une technologie de pointe pour créer des combats Jedi plus dynamiques et une narration cinématique afin d’étendre l’histoire de Cal à mesure qu’il mûrit et survit à travers des temps sombres. Nous avons hâte de partager plus d’informations sur le jeu avec le monde plus tard cette année.«

« Des millions de fans de Star Wars ont été captivés par l’histoire de Cal Kestis, et nous sommes ravis de travailler avec les programmeurs de classe mondiale de Respawn pour continuer cette histoire épique.« , a déclaré Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. « Nous sommes ravis de vous dévoiler Star Wars Jedi: Survivor et ce prochain chapitre du voyage de Cal Kestis avec des joueurs du monde entier.«

Star Wars Jedi: Survivor sera disponible en 2023 et est en développement pour Xbox Series X, PlayStation 5 et PC.