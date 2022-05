Tesla fermera les vitres de la voiture si elle est garée et qu’il commence à pleuvoir

Les voitures Tesla ont apporté un énorme coup de pouce de modernité au marché automobile. En plus de forcer les marques à sortir de l’orbite conventionnelle, la société d’Elon Musk a inclus de grandes fonctionnalités dans les petits véhicules. Par exemple, le mode sentinelle, le mode chien, la carte-clé, etc. Dans certains cas, il suffisait de demander à Elon Musk sur Twitter et des choses apparaissaient.

Un prétendu propriétaire de tramway a demandé au PDG d’ajouter une fonctionnalité permettant de fermer automatiquement les vitres de la voiture lorsqu’il pleut et que la voiture est garée. Il y a déjà une réponse.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a répondu à une demande sur Twitter

Il y a des petites nouveautés dans les voitures Tesla qui sont de vrais bijoux quand il s’agit d’aider les conducteurs. On ne parlera même pas du système d’aide à la conduite, ni du filtre HEPA avec « mode défense arme biologique ».

Parlons de choses simples, comme avoir un mode qui rafraîchit votre animal lorsqu’il est seul dans la voiture. Ou ce mode qui permet à votre voiture d’enregistrer toute l’activité autour d’elle et à l’intérieur lorsque vous êtes absent. Des choses simples qui ont aidé des milliers de conducteurs.

À cet égard, un propriétaire a utilisé le canal d’excellence de Musk, Twitter, pour lui demander d’inclure une nouvelle fonctionnalité dans son logiciel. En gros, l’homme veut que la voiture détecte qu’il pleut (ce qu’elle fait déjà pour activer le système d’essuie-glace) et, si elle est garée, ferme les vitres.

Simple, non ? Mais c’est aussi le simple mode Summon, ou encore le capteur qui détecte les « enfants oubliés » à l’intérieur des véhicules.

Bien que la réponse de l’homme fort de l’entreprise ait été assez laconique, ces conseils ne tombent généralement pas dans l’oreille d’un sourd. Très probablement dans une future version du firmware des voitures, la pluie ne mouillera plus la machine lorsque le propriétaire la laisse avec les fenêtres ouvertes un jour de pluie.