Netcost-security.fr est partenaire média de l’IPG International Cybersecurity Conference

La conférence internationale sur la cybersécurité aura lieu le 2 juin à Guarda, plus précisément au Politécnico da Guarda. Il s’agit de la troisième édition de cet événement qui réunit les spécialistes les plus divers dans le domaine de la cybersécurité.

Jeudi prochain, 2 juin, la troisième édition de la Conférence internationale sur la cybersécurité se tiendra au Politécnico da Guarda, qui réunira des spécialistes dans le domaine des technologies de l’information et de la cybersécurité, pour discuter des stratégies de prévention et de l’importance de la coordination internationale dans la lutte contre la criminalité informatique. «

Selon Pedro Pinto, responsable de la cybersécurité à Politécnico da Guarda,

La coopération entre les pays et la mise en réseau des services de sécurité informatique des entreprises et des organisations sont essentielles pour anticiper et prévenir la cybercriminalité.

De plus, il est essentiel que nous travaillions ensemble sur une culture cybersécurité/cyberhygiène.