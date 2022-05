Savez-vous combien vaut votre smartphone d’occasion ? Exécutez la simulation ici

Le prix d’un smartphone a tendance à beaucoup varier selon la marque et le modèle, en tenant compte du temps qu’il a été disponible sur le marché et des marques d’utilisation.

Alors, avez-vous une idée de la valeur de votre smartphone d’occasion ? Sur le site Open Box Mobile, vous pouvez faire cette évaluation avec des résultats immédiats et qui sait comment procéder à la vente ou à la reprise.

Si vous envisagez de changer de smartphone ou si vous en avez perdu dans les tiroirs de la maison, sachez qu’ils peuvent tout de même valoir un peu d’argent. Mais combien?

Certains modèles, en regardant le marché, peuvent être faciles à évaluer, mais en général, ce n’est pas un processus simple. Vous pensez probablement même que plus personne ne donne rien pour son smartphone… vous vous trompez.

Nous avons découvert le site Open Box Mobile, qui propose un service de reprise et de vente de matériel d’occasion qui permet de comprendre immédiatement la valeur de son smartphone.

La reprise du matériel en Open Box Mobile

Open Box Mobile est un magasin vendant des produits reconditionnés, qui ne se limite pas aux smartphones, mais peut trouver des ordinateurs, des tablettes, des accessoires ou des smartwatches, entre autres produits.

Dans le cas d’une reprise, en plus de l’évaluation des smartphones sur le site ou via la demande par e-mail, vous pouvez demander une évaluation de ces autres appareils. Plus précisément, la récupération est l’échange d’anciens équipements contre des équipements remis à neuf. C’est une procédure extrêmement simple et pratique pour tous, qui permet au client de se débarrasser d’un équipement tout en en ayant un nouveau.

Le processus se déroule à partir de la simulation, qui peut être en ligne ou en face à face, comme décrit ci-dessous. Vous pouvez également utiliser Open Box Mobile pour réparer vos appareils.

Combien coûte votre smartphone ? faire la simulation

Sur le site, il suffit d’entrer ce lien et de sélectionner l’option « Je veux vendre mon matériel ». Sélectionnez l’option de téléphone mobile et la marque. Si votre marque de smartphone ne figure pas dans la liste, vous pouvez remplir un formulaire rapide et vous recevrez rapidement une évaluation dans votre boîte mail.

Après la marque, il faut choisir le modèle, la version en termes de RAM et de stockage, indiquer s’il est verrouillé ou non, et répondre à quelques questions sur l’état du smartphone, comme s’il a la batterie d’origine, l’écran d’origine… grilles en fonction de l’état du smartphone.

Après cette « auto-évaluation », vous devrez ajouter vos données et choisir l’option si vous souhaitez envoyer le smartphone par courrier ou le livrer en magasin. Une fois cela fait, la valeur d’évaluation est renvoyée.

Dans ce cas, j’ai appris que mon Huawei Mate 20 Pro de presque 4 ans vaut toujours 90 € !

Il faut considérer qu’il s’agit d’une valeur estimée. En magasin ou avec mailing, une nouvelle évaluation sera quand même faite. Si le prix vous convient, vous pouvez alors procéder à la vente, et le montant peut être crédité dans la boutique Open Box Mobile ou déposé sur votre compte bancaire.

Découvrez combien coûte votre smartphone

Comment préparer le matériel ?

Il est important que votre appareil soit vendu ou échangé sans perdre vos données. Par conséquent, il est nécessaire de suivre certaines procédures de base, valables même en cas de vente dans des magasins d’occasion ou de donner à un membre de la famille.

Tout d’abord, vous devez sauvegarder votre appareil et supprimer tous vos comptes, en effectuant une réinitialisation des données d’usine. Un nettoyage, avec un chiffon microfibre, pour enlever les traces de doigts et autres salissures sera également le bienvenu.

Combien vaut votre smartphone ?